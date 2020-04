Riviste culturali: appello di Valdo Spini a librai ed editori

"Questa apertura sia anche l’occasione di una nuova ospitalità per le riviste di cultura"

Si riuniscono oggi gli organi dirigenti del Coordinamento delle Riviste Italiane di Cultura (CRIC, sito: http://www.cric-rivisteculturali.it/).

Introducendo i lavori, che sono condotti in via telematica, il Presidente Valdo Spini ha affermato:

“Stanno riaprendo in molte Regioni d’Italia le librerie e le cartolibrerie. Lancio quindi un appello agli Editori, ai distributori e appunto ai librai perché questa apertura sia anche l’occasione di una nuova ospitalità per le riviste di cultura. Spesso queste sono state di fatto emarginate dalla distribuzione cartacea, ma proprio questo è il momento di invertire la rotta. Infatti all’interno delle riviste di cultura ci sono autentici nuclei di volontariato culturale, quantomai preziosi in un momento in cui si sta riflettendo su quello che sarà la società del post-pandemia. Mentre naturalmente le riviste affrontano tutta la portata della sfida della modernizzazione sulla Rete permessa dai nuovi sviluppi tecnologici; comunque va preservata la possibilità di continuare ad apprezzare il prodotto cartaceo nelle sue dimensioni di immagine, di selezione e di scelta".

Il CRIC (Coordinamento delle Riviste Italiane di Cultura) si propone di partecipare alle nuove fiere di iniziative nazionali e internazionali, quando queste saranno possibili, consapevole che rappresentano una componente importante di mobilitazione della cultura italiana.

Per questo mantiene tutta la sua attività, naturalmente pur nei limiti delle normative vigenti e si dichiara disponibile ad ospitare sul proprio sito quei contributi e quelle novità che le riviste culturali italiane riterranno di indirizzargli, in modo da socializzare il più possibile la conoscenza di questi nuovi prodotti culturali.

