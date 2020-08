Ristoratori, in autunno l'incubo di una ondata di licenziamenti

Migliaia di posti di lavoro a rischio e di attività chiuse. Le richieste di Ristoratori Toscana al governo: credito, proroga della cassa integrazione, sostegni mirati alle imprese, sblocco dei licenziamenti e cancellazione per tutto il 2020 di alcuni tributi

Firenze, 5 agosto 2020 - Chiusure di attività e un'ondata di licenziamenti in autunno. E' quanto accadrà se il decreto agosto non conterrà delle misure concrete anche per la categoria dei ristoratori. «Il settore della ristorazione – spiega Pasquale Naccari, portavoce dell'associazione Ristoratori Toscana, che rappresenta 9mila imprenditori del settore – è uno dei comparti più colpiti dall’emergenza Covid. Se alcune aziende sono tornate quasi alla normalità, per la stragrande maggioranza la strada è particolarmente in salita. In forte sofferenza le imprese legate al turismo internazionale ed agli eventi. Nelle città d’arte, poi, per la prima volta assistiamo ad un fenomeno molto preoccupante: locali chiusi ad agosto non per ferie, ma per mancanza di clienti». «Se non scatteranno ulteriori interventi governativi per sostenere la ripresa – aggiunge – andremo incontro ad un moria di attività, con conseguente ondata di licenziamenti. Una prospettiva devastante».

Queste le richieste al Governo della categoria: