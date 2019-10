Risorse regionali ed europee per 9 nidi d'infanzia fiorentini

Sono Pandiramerino, Chicco di Grano, Dragoncello, Strigonella, Baloo, Bagheera, Farfalla, Fantaghirò e Grillo Parlante. Nei prossimi giorni la comunicazione alle 470 famiglie

Buone notizie per alcuni nidi d’infanzia cittadini, che hanno avuto dalla regione un contributo di oltre un milione e mezzo di euro. Il Fondo Sociale Europeo (FSE) cofinanzia per il periodo 2014-2020 i programmi operativi regionali (POR) e la Regione Toscana eroga, per l’anno educativo 2019/2020, le risorse nell’ambito della propria programmazione operativa, investendo sulla prima infanzia. In accordo con le linee guida della Commissione Europea, l’obiettivo è promuovere e sostenere l’offerta di servizi educativi per bambini/e di 3/36 mesi di età per assicurare le migliori condizioni educative e favorire allo stesso tempo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro soprattutto per quanto riguarda la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Il Comune di Firenze ha partecipato al bando regionale, indetto ed ha ottenuto contributi pari a 1.549.362 euro. Saranno utilizzati per coprire parte delle spese di gestione di nidi d’infanzia Pandiramerino, Chicco di Grano, Dragoncello, Strigonella, Baloo, Bagheera, Farfalla, Fantaghirò e Grillo Parlante.

Nei prossimi giorni verranno inviate le comunicazioni tramite posta elettronica alle 470 famiglie che utilizzano le strutture educative selezionate per la rendicontazione, informandole che il funzionamento del nido è garantito anche grazie alle risorse della Regione Toscana e dell’Unione Europea.