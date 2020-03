Da domani 21 al 31 marzo in tutto il territorio regionale

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ricorda che la Regione Toscana ha istituito, su tutto il territorio regionale, a partire dal 21 fino al 31 marzo compresi, il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi. Pertanto da domani entra in vigore per tutto il periodo indicato il divieto assoluto di abbruciamenti.