Rischio idrogeologico-idraulico in Alto Mugello: ci sono 200 frane

Ci sono circa 200 frane in Alto Mugello in questo momento. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala la proroga del codice giallo con rischio idrogeologico-idraulico fino a tutto sabato 20 maggio per l'area della Romagna-Toscana (Alto Mugello).

Previste deboli precipitazioni.Per l'elevato stato di saturazione del terreno possibilità di innesco di nuove frane o riattivazione di quelle già presenti.Al momento le principali viabilità interrotte sono la SP610 Montanara Imolese e la SP 58 Piancaldolese (Firenzuola), la SP306 Casolana Riolese e la SP 477 dell'Alpe di Casaglia (Palazzuolo sul Senio), la SP 29 Traversa di Lutirano e la SP 20 Modiglianese (Marradi), la SS67 Tosco-Romagnola (San Godenzo). I collegamenti stradali e ferroviari tra le zone colpite e le Provincie Emiliano-Romagnole sono interrotti. "Rinnoviamo l'invito ad evitare spostamenti - dichiara Massimo Fratini, consigliere della Città Metropolitana delegato alla Protezione civile- I comuni e tutte le strutture tecniche ed operative sono impegnate per dare assistenza alla popolazione ed eseguire interventi tecnici".