Ripresa delle lezioni in aula e nessun aumento delle tasse universitarie

Luigi Dei, rettore dell’Università di Firenze, inquadra l’anno accademico 2020/2021. Giovedì 4 e venerdì 5 giugno diretta streaming sulle lezioni a distanza

A partire da settembre 2020, l’Ateneo di Firenze sarà di nuovo accessibile per uno svolgimento della didattica che permetta la presenza contingentata degli studenti nelle aule. Le lezioni si svolgeranno secondo l’orario previsto dal calendario didattico e nell’adozione delle precauzioni sanitarie necessarie.

I corsi saranno al contempo trasmessi in videoconferenza e la loro registrazione sarà caricata sulle piattaforme online, in modo da rendere fruibile la partecipazione anche a coloro che non potranno assistervi fisicamente.

NESSUN AUMENTO PREVISTO in ambito di TASSAZIONI: l’onere tassativo continuerà a seguire un ordine progressivo sulla base dell’ISEE. Atteso anche l’innalzamento della fascia di esenzione “no tax area”.

GIOVEDI 4 E VENERDI 5 GIUGNO dalle 14 alle 17.30 sarà inoltre possibile prendere parte all’iniziativa “Una giornata all’Università”: in diretta streaming due lezioni universitarie per farsi un’idea di come si svolgeranno le lezioni a distanza nell’anno accademico 2020/2021.

Sul sito www.unifi.it, dal canale Youtube e da Facebook sarà possibile assistere ad alcuni approfondimenti di due ore e mezzo a replica esemplificativa della didattica che attenderà gli studenti a partire dal prossimo settembre. Un docente per ogni Scuola tratterà di una tematica specifica di cui sarà possibile usufruire in via telematica.