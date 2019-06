Rimonta 'Azzurrina' sulla Spagna firmata dalla doppietta di Federico Chiesa

L'Italia vince 3-1 a Bologna, grazie anche al rigore battuto da Pellegrini

Questo il commento del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso: «Che partita stasera, magnifica prestazione degli azzurrini, davvero una grande emozione ed un grandissimo Federico Chiesa, che gioia! Forza Azzurri e forza Federico!»

A fine gara il commento dell'attaccante viola Federico Chiesa: “Grande Italia, abbiamo sofferto il loro gioco. Ma non molliamo mai. Dobbiamo subito pensare alla prossima partita, vincere per andare in semifinale. Con i ragazzi abbiamo fatto un percorso insieme, alcuni di noi hanno avuto anche l'onore di esordire con la Nazionale maggiore, ma siamo un gruppo compatto.Dedica per i goal ? Alla famiglia, alla mia ragazza e alle persone che mi vogliono bene”.