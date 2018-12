Rifiuti, Firenze ha occhi ovunque: il Grande Fratello contro gli zozzoni

Firenze fa eco a Bagno a Ripoli dove poche ore fa il sindaco Casini etichettava come porco e zozzone chi abbandona i rifiuti

Le telecamere sono entrate in funzione nel capoluogo toscano nelle aree considerate più sensibili e nelle zone a rischio poiché ritenute abitualmente discariche a cielo aperto. Non mancano inserimenti dell'occhio elettronico a sorpresa sui cassonetti segnalati dai cittadini direttamente al sindaco durante le occasioni di incontro oppure per mezzo dei canali digitali come l'Applicazione recentemente creata per avere un canale virtuale immediato con Palazzo Vecchio.



L'area metropolitana sembra essere ben monitorata, alle immagini seguono gli approfondimenti di indagine da parte degli ispettori ambientali che a Bagno a Ripoli sono risaliti poche ore fa all'autore di un abbandono in aperta campagna.



Il primo cittadino di Firenze esclama "‪Le fototrappole stanno funzionando! All’Argingrosso sono stati beccati sei uomini mentre scaricavano calcinacci dai propri furgoni. Sono stati denunciati e pagheranno una multa salata. Ora basta!".

Solo poche ore prima il collega di Bagno a Ripoli commentava "Beccato il Porco".

L'inciviltà dilagante, inizialmente attribuita dall'opinione pubblica a soggetti estranei alla comunità o appartenenti a categorie quali gli operatori edili, sembra interessare i cittadini di prossimità.

Ad effettuare lo smaltimento abusivo sono anche residenti e commercianti dei quartieri e delle aree che vengono deturpate, questo emerge dalle verifiche che comportano sanzioni sempre più severe.