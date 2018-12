Abbandono rifiuti: "Porco" e "Zozzone", oltre la multa da 5600 Euro

L'area metropolitana fiorentina si conferma territorio di abbandono

Il sindaco di Bagno a Ripoli, nell'area metropolitana fiorentina non risparmia i termini e lancia sui Social un monito al "Bravo Porco" individuato dagli ispettori ambientali sulle colline del Chianti fiorentino.

"Aveva buttato scarti di cantiere, mobili, una tv e tante cianfrusaglie lungo la strada del Borro di San Giorgio" spiega il primo cittadino di Bagno a Ripoli postando sui social le immagini dei rifiuti.



Francesco Casini inoltre commenta "Grazie all'attività e alle indagini dei nostri ispettori ambientali e degli agenti di polizia municipale è stato rintracciato. É un nostro concittadino, residente sul territorio, che adesso dovrà pagare una multa di 600 euro e 5mila euro per il trasporto dei rifiuti e la bonifica dell'area. Un ottimo esempio per chi in futuro volesse abbandonare i suoi rifiuti in mezzo alle nostre colline! È bene saperlo che chi sbaglia paga e paga caro, l'inciviltà di qualche zozzone non può essere a carico degli altri cittadini e dell'ambiente!"