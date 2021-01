Rientro in classe degli studenti fiorentini: buona la prima

ph Facebook Nardella

Casini, delegato alla Mobilità della Città Metropolitana: "Siamo riusciti a garantire una riapertura regolare delle scuole e il trasporto in sicurezza per tutti gli studenti". Nardella: "Grazie a tutti, questa giornata la ricorderemo a lungo"

Buona la prima per il rientro in classe degli studenti fiorentini sul fronte del trasporto scolastico. Tutto si è svolto regolarmente, ordinatamente e senza grosse criticità, osserva su Fb Francesco Casini, delegato alla Mobilità della Città Metropolitana di Firenze e Sindaco di Bagno a Ripoli



"E` il frutto - scrive Casini - di un gioco di squadra e di un grande lavoro che negli ultimi mesi ha coinvolto tanti soggetti diversi. A partire dalla Regione Toscana, che con il presidente Eugenio Giani e l'assessore Stefano Baccelli (con cui stamani siamo stati in sopralluogo all'Isis Gobetti-Volta), ha puntato molto sulla riapertura delle scuole, credendo nel "sistema-Toscana" e facendo da regia.

Dalla Prefettura che ha egregiamente coordinato i tavoli provinciali, agli enti locali che hanno collaborato in modo fondamentale. Dalla Città Metropolitana, che in questi mesi ha creato uno stretto contatto con le scuole mettendo in campo un potenziamento del servizio senza precedenti con 47 nuovi mezzi e l'organizzazione di stewart e nuovo personale a terra. Fino al coordinamento del sistema di Protezione civile e al mondo del volontariato, ancora una volta essenziale con un'ulteriore prova di generosità.



Siamo riusciti a garantire una riapertura regolare delle scuole e il trasporto in sicurezza per tutti gli studenti. Questo, ora più che mai nella fase di emergenza sanitaria, significa garantire loro il diritto allo studio: un aspetto fondamentale che la Toscana e la Città` Metropolitana di Firenze hanno messo in campo, distinguendosi a livello nazionale.



Adesso lavoreremo per migliorare ulteriormente il servizio, affinando anche le nuove linee di trasporto scolastico secondo le esigenze dei nostri studenti. Il lavoro infatti non termina oggi, ma ci vedrà` impegnati fino alla fine dell'anno scolastico per garantire trasporti sempre più efficienti e maggior sicurezza a bordo dei nostri mezzi. Avanti così!", conclude Casini.

"Questa giornata - commenta sempre su Facebook il sindaco di Firenze Nardella - la ricorderemo per molto tempo, ma soprattutto la ricorderanno le studentesse e gli studenti fiorentini. Il rientro a #scuola è andato bene. È quasi come se fosse stato il primo giorno di scuola per l’emozione e l’aspettativa che erano maturate. Firenze ha superato con successo il primo, difficile, test su sicurezza, trasporti, orari. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l’apporto decisivo di docenti, personale scolastico, tutor, steward, Forze dell’Ordine, volontari della Protezione Civile, e soprattutto gli studenti. Grazie a tutti voi! Dopo tutti questi mesi vedere i ragazzi in classe è stata una soddisfazione unica. Ora dobbiamo impegnarci perché la scuola continui a rimanere aperta, perché un Paese che non mette la scuola al centro, è un Paese che non riesce a costruire il futuro".