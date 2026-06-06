​Ribelli in Piazza Tanucci

In un’epoca in cui lo spazio pubblico viene spesso percepito come un territorio di minaccia o, al contrario, come un non-luogo di mero transito consumistico, il concetto di "Piazza Aperta" emerge come un potente antidoto alla paura e all'indifferenza. Piazza Tanucci è un simbolo di riappropriazione civile. Nata originariamente come presidio di protesta contro l'apertura della sede di "Futuro Nazionale", questa esperienza ha saputo evolversi da reazione difensiva a laboratorio di partecipazione democratica e cultura.

Oggi, tra i palazzi del Quartiere 5, la memoria non è un esercizio di stile, ma una bussola per navigare le complessità del presente. La democrazia italiana non è nata da un vuoto pneumatico, né è un'eredità passiva; è stata, citando il documentario Ribelli!, letteralmente "ri-fatta". Il sacrificio partigiano non fu solo un atto eroico, ma la base strutturale di una macchina democratica che doveva imparare a funzionare dopo decenni di paralisi civile.

Questa definizione eleva la nostra Carta da documento statico a progetto dinamico. Considerarla un'"opera d'ingegno" significa riconoscere che la libertà non è uno stato di natura, ma una costruzione architettonica che richiede manutenzione costante e una comprensione profonda degli ingranaggi che la tengono in piedi.

L'11 giugno (alle 18:00) la piazza si farà teatro di una decostruzione necessaria del concetto di "sicurezza". Troppo spesso, nella narrazione politica contemporanea, questo termine viene svuotato di senso e ridotto a sinonimo di repressione o controllo poliziesco. Attraverso gli interventi del sociologo Vincenzo Scalia dell’Università di Firenze e dell’avvocata penalista Letizia Bertolucci, emerge come i cosiddetti "decreti sicurezza" agiscano frequentemente come strumenti di "costruzione del nemico", puntando a nascondere le fragilità sociali sotto il tappeto della sanzione.

Per comprendere la radice di questa deriva, è preziosa l’analisi di Matteo Magni (Università di Firenze) sul cosiddetto "caso Firenze" del 1989/90. Fu in quel biennio cruciale, sotto la pressione dei primi significativi flussi migratori, che ebbe origine la costruzione mediatica e politica della "sicurezza" come emergenza permanente. Studiare quel momento storico significa capire come la percezione del pericolo sia stata modellata per rispondere a una città che stava mutando rapidamente, spesso a scapito dell'integrazione reale.

Martedì 9 giugno (ore 21.00) il documentario Ribelli! (tratto dall'omonimo libro di Domenico Guarino e Chiara Brilli) restituisce alla Resistenza la sua dimensione più autentica: quella di un moto generazionale. I protagonisti non erano statue di marmo, ma ventenni che "misero in gioco tutto". Figure come Silvano Sarti (il partigiano "Pillo"), Marisa Rodano (tra le fondatrici dell'UDI) o l’emblematico Vittorio Meoni — unico sopravvissuto alla feroce strage di Montemaggio — rappresentano un’umanità che scelse la libertà prima ancora di averne pienamente goduto.

Il valore del confronto generazionale, incarnato in piazza dalla presenza di Domenico Guarino insieme al figlio del partigiano Leandro Agresti, non è un atto di nostalgia. È la dimostrazione che il testimone della "lucidità emozionante" può e deve passare di mano. Ascoltare queste storie oggi serve a ricordare che ogni generazione consapevole ha il dovere di chiedersi quali siano le "montagne" su cui salire per difendere la propria dignità collettiva.

Il fronte della "lotta" oggi si è spostato nelle strade colpite dalla gentrificazione e dall'overtourism. L'11 giugno (alle 21:00) studiosi come Stefano Portelli (Università Roma Tre), autore di opere fondamentali come Il diritto di restare, e Francesca Conti, direttrice della rivista La Città Manifesta, tracceranno un collegamento diretto tra la gestione urbanistica e la sicurezza.

La tesi è tanto lucida quanto amara: la "svendita" della città al turismo di massa e la trasformazione dei centri storici in dormitori per affitti brevi rendono il territorio fragile e invivibile per i residenti. Questa desertificazione sociale è la vera madre dell'insicurezza. In questo contesto, decidere di abitare un quartiere, di non cedere alla pressione del mercato, diventa un atto ribelle. La vera difesa dello spazio pubblico non passa dalle ronde, ma dalla densità sociale di chi vive e cura la strada ogni giorno.

Il percorso di Piazza Tanucci dimostra che la vitalità di una comunità precede e supera la politica della paura. Già il 9 giugno, la piazza si riempirà della gioia chiassosa della "Festa di fine scuola", dove i minicortei partiti dalla scuola Marconi, la musica della banda dei Fiati Sprecati e lo spettacolo di burattini di Scintilla Cosmica trasformeranno il quartiere in un luogo di condivisione intergenerazionale.

Questa vitalità conviviale trova la sua sintesi politica negli incontri del 18 giugno, dove esperienze come la Comunità delle Piagge di Don Alessandro Santoro e il Quarticciolo Ribelle di Roma si confronteranno. Queste realtà non invocano lo stato di polizia, ma praticano il mutuo soccorso e la solidarietà di base. Dimostrano che esiste un’alternativa concreta: la sicurezza intesa come "prendersi cura" dell'altro, specialmente nelle periferie dove il tessuto sociale è più logoro ma anche più resiliente.

La lezione che Piazza Tanucci consegna a Firenze è che la Resistenza non è un evento consegnato agli archivi nel 1945, ma un esercizio quotidiano di presenza e vigilanza. La democrazia non è un traguardo raggiunto, ma un processo che vive finché i cittadini abitano fisicamente e idealmente i propri spazi pubblici.

Ogni generazione ha il potere di rendere possibile la propria "rivoluzione" se sceglie di non essere spettatrice della propria marginalizzazione. Mentre guardiamo alla storia di chi ci ha preceduto, non possiamo evitare di misurarci con il presente.