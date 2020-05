Riaprono i meravigliosi parchi toscani

Da giugno Villa Demidoff. Il Giardino SottoVico torna ad incontrare lo sguardo dei visitatori. A San Rossore accessibile anche la zona della Sterpaia. Riapre anche la Riserva naturale del Lago di Sibolla. Trekking in sicurezza nelle isole toscane con il Parco nazionale Arcipelago Toscano

A causa dell'emergenza sanitaria l'apertura del Parco Mediceo di Pratolino è stata rinviata ai primi di giugno. Nel frattempo sono in atto tutte le operazioni necessarie per assicurare ai visitatori una fruizione in sicurezza nel rispetto delle normative anticontagio. La data di apertura verrà comunicata non appena sarà stabilita. L'ingresso, gratuito, sarà nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20, in ottobre solo fino alle 18.

Un giro intorno al mondo con i colori e le forme della rarità botaniche che arricchiscono la natura della campagna valdelsana. Le oltre 5 mila piante grasse, custodite nella cattedrale di vetro immersa tra le colline di Barberino Tavarnelle, tornano ad alimentarsi del contatto visivo dei cittadini e dei visitatori della Toscana. Il Giardino botanico SottoVico, gestito dall’omonima associazione culturale, riapre i battenti per le visite della serra, una struttura di circa 200 metri quadrati popolata da specie rare di piante grasse, molte delle quali dal fascino esotico, provenienti dai cinque continenti, e dei percorsi sensoriali legati alle cinque modalità di percepire l’ambiente. L’entrata in vigore della fase 2, che coincide con l’allentamento delle misure restrittive del Governo, permette al piccolo grande parco delle meraviglie naturalistiche di Vico d’Elsa di riaccogliere i cittadini di tutte le età nel pieno rispetto dei criteri del distanziamento sociale, previsti dai decreti ministeriali per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-19. Da sabato 23 maggio l’area sarà fruibile, nel fine settimana, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20. L’apertura è prevista anche nei giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì, su prenotazione 331 4048373 – 339 5249092.

A San Rossore la zona della Sterpaia torna nuovamente accessibile al pubblico: gli immobili utilizzati per ospitare alcune persone in quarantena sono stati liberati e sanificati dalle autorità competenti. Contemporaneamente da oggi, sabato 23 maggio, vengono riaperti al transito pedonale e ciclabile i cancelli della Punta e del Marmo che si trovano rispettivamente a sud della Tenuta arrivando da via delle Lenze e a nord nel territorio di San Giuliano. La Tenuta di San Rossore è raggiungibile con i mezzi privati dal lunedì al venerdì con accesso dal Ponte alle Trombe. Sabato e domenica attualmente accesso solo a piedi ed in bicicletta per evitare possibili assembramenti come richiesto dal decreto della Presidenza del Consiglio. I visitatori dovranno mantenere le distanze di sicurezza e utilizzare i dispositivi di protezione previsti dalle normative. Il Centro Visite di San Rossore e il maneggio Equitiamo si stanno organizzando per iniziare a proporre dalle prossime settimane visite guidate, laboratori ambientali ed escursioni a numero chiuso, limitato e su prenotazione: per informazioni 050/530101.

L’Italia riparte e ripartono anche le escursioni nella natura, alla scoperta degli angoli naturalistici e ambientali più belli del territorio. Così, dopo una lunga e forzata chiusura, riapre anche la Riserva naturale del lago di Sibolla di Altopascio. L’appuntamento è per domenica 31 maggio: chi ha voglia di trascorrere del tempo all’interno di quello che è stato definito uno scrigno di biodiversità, che sorge a pochi passi dal centro storico di Altopascio, ha la possibilità di partecipare alle visite guidate organizzate dal Comune di Altopascio insieme con gli esperti ambientali dell’associazione Natura di mezzo. Per partecipare, però, è obbligatorio prenotare la visita, che si svolgerà a piccoli gruppi: per prenotarsi, occorre chiamare il numero 3386553603 (Carolina); o scrivere a naturadimezzo@gmail.com. Anche la Riserva naturale del Lago di Sibolla, infatti, deve rispettare il protocollo anticontagio applicato alle visite guidate nelle aree naturali protette. Durante la visita dovrà essere indossata, obbligatoriamente, la mascherina. È richiesto anche di utilizzare i guanti monouso nel momento dell’ingresso e dell’uscita dal centro visitatori/accoglienza dell’area protetta. Saranno messi a disposizione sia i guanti sia il gel igienizzante: è comunque richiesto agli stessi visitatori di presentarsi con il gel, quale dotazione necessaria per partecipare alla visita. Tuttavia, all’interno della Riserva verranno distribuiti salviette e gel così da garantire la pulizia e il lavaggio delle mani a tutti. È vietata la partecipazione a chiunque abbia la febbre: i visitatori, infatti, all’inizio dell’attività dovranno sottoscrivere idonea certificazione che attesti l’assenza di una temperatura superiore a 37.5°. Gli operatori provvederanno a ricordare ai visitatori, man mano che sopraggiungono, le modalità di visita legate all’emergenza coronavirus; ogni guida dispone di guanti e mascherina, che indosserà secondo le modalità precedentemente indicate, con la differenza che i guanti andranno indossati anche durante l’escursione. Verrà inoltre assicurato il rispetto delle distanze tra i visitatori: distanza che non è necessaria tra i membri dello stesso nucleo familiare.

Le isole toscane protette sono di nuovo visitabili con le guide del Parco e con un protocollo di sicurezza, la programmazione è stata aggiornata con eventi all'aria aperta per i quali, ora più che mai, è importante prenotare per garantire la corretta organizzazione delle procedure di distanziamento sociale. Le prenotazioni si fanno online e/o contattando Info Park, info@parcoarcipelago.info - tel 0565 908231, il centro organizzativo e di prenotazioni ufficiale dell'Ente Parco. Si aggiungeranno attività con il tempo e sarà aggiornato il calendario della fruizione sul sito del Parco nella sezione Visitare il Parco/ attività ed eventi con il Parco.