Riapre la terrazza Aria by Iside De Cesare di Tivoli Palazzo Gaddi

Firenze, giugno 2025. L’estate ha sempre un fascino speciale: quello delle sere che si allungano e dei brindisi all’aperto al calar del sole. A Firenze, questo momento diventa ancor più suggestivo se vissuto sulla terrazza di Tivoli Palazzo Gaddi, hotel 5 stelle firmato Tivoli Hotels & Resorts, una dei pochi rooftop panoramici in città, con affacci che inquadrano la cupola del Brunelleschi, Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto, fino alle torri di Piazza della Signoria e alle colline intorno.

Tivoli Palazzo Gaddi invita a intraprendere un viaggio che parte dalla lobby: qui, le mongolfiere sospese che accolgono gli ospiti ricordano il fascino del viaggio negli anni Venti, un’epoca in cui partire significava abbracciare l’ignoto con eleganza e meraviglia. Oggi, come allora, questi simboli di libertà invitano gli ospiti a godere del soggiorno in leggerezza, lasciandosi alle spalle la frenesia quotidiana e spiccando il volo verso Aria Rooftop by Iside De Cesare, dove bellezza, gusto e scoperta si fondono in un’esperienza unica.

Una vista mozzafiato che non ti aspetti, dove guardare la città dantesca da una prospettiva diversa, un elegante salotto a cielo aperto, un luogo di incontro intimo e suggestivo: riapre la terrazza Aria Rooftop by Iside De Cesare, un lounge bar dove la mixology è sinonimo di ricercatezza e dove le proposte d’autore partono dai signature cocktails come omaggio - in chiave contemporanea - alla bellezza di Firenze, per inoltrarsi verso l’offerta gastronomica ad hoc. Un appuntamento per gli ospiti dell’Hotel e un luogo da vivere per i fiorentini e non solo.

Aperto dalle 17 alle 22.30, è perfetto per una pausa, un drink rinfrescante, un aperitivo a fine giornata. Oltre ai signature cocktails, anche grandi classici, champagne selezionati, vini pregiati e distillati internazionali, Aria by Iside de Cesare rappresenta anche l’occasione perfetta per gustare alcune delle sfiziosità create ad hoc dalla Chef Patronne Iside De Cesare, per questo angolo di cielo. Il tutto, a partire dalla “Bolla”, il simbolo dell’aperitivo sulla terrazza: una sfera croccante e leggera, farcita con carpacci di mare, carne o proposte vegetali.

L’intera ristorazione dell’Hotel è gestita dalla Chef Patronne Iside De Cesare, già alla guida del ristorante una stella Michelin La Parolina di Trevinano, offrendo un approccio contemporaneo alla cucina italiana e toscana, dimostrando grande rispetto per le tradizioni e la tecnica, ma anche per gli ingredienti di qualità e delle produzioni sostenibili. E tutto ciò si riflette anche nelle piccole pietanze che accompagnano gli aperitivi di Aria.

A chi preferisce restare con i piedi per terra, Tivoli Palazzo Gaddi propone in alternativa l’aperitivo all’interno del suo Secret Garden, in pieno centro storico ma ben riparato dal trambusto della città. Luogo di pace e serenità, qui gli ospiti possono gustare una colazione, uno spuntino o un drink immersi tra i colori delle sue rose e il fascino delle sue edere rampicanti, con una fontana a far da sfondo e lanterne ad illuminare questo angolo di magia dove il profumo dei fiori evoca il leggendario “Paradise Lost”, la celebre opera di John Milton, che qui prese ispirazione durante il suo soggiorno a Palazzo Gaddi nel 1638.

Inoltre, Tivoli Palazzo Gaddi ama creare per gli ospiti esperienze coinvolgenti capaci di trasformarsi in ricordi preziosi da portare a casa: dalla Dining Delight, una cena per due illuminata da 500 candele e servita in un salone rinascimentale affrescato; alle cooking class per imparare a fare a mano la pasta, come nella migliore tradizione italiana, scoprendo i segreti della Chef Iside de Cesare. Da non perdere anche la degustazione di ricette toscane classiche come la pappa al pomodoro o la salsa di fegatini che la Chef rilegge con la sua creatività e ricercatezza trasformando l’una in un piatto plin e l’altra in un gelato con brioche e nocciole; oppure la degustazione di vino della regione giocata tra Chianti, Rosso di Montalcino, Brunello di Bolgheri e Nobile di Montepulciano. Infine, Tivoli Palazzo Gaddi dedica un’esperienza anche alla scoperta dell’olio italiano, accompagnando l’ospite in un viaggio tra i prodotti di Liguria, Toscana, Lazio e Puglia.