Riapre il Parco d'arte Pazzagli

Dal 23 maggio riprenderanno le visite guidate

Il Parco d'Arte Pazzagli riapre con visite guidate e novità per le famiglie.

Nel mese di Maggio il Parco sarà aperto il venerdi, sabato e domenica dalle 11 alle 20.

Le persone potranno passeggiare fra arte e natura, e godere dei benefici del verde. Sarà anche possibile fare attività motoria individuale.

Il Parco è ampio due ettari e mezzo, e garantisce il distanziamento sociale.

Dal 23 maggio riprenderanno le visite guidate nel rispetto della distanza di sicurezza e delle norme vigenti.

Le visite guidate si terranno

il sabato alle 17,

la domenica alle 11 e alle 17.

Per la visita guidata è necessaria la prenotazione.

Il Parco d’Arte Enzo Pazzagli è un importante Parco di Arte Contemporanea della Toscana, nel quale sono esposte oltre 200 opere del Maestro Enzo Pazzagli (autore del “Pegaso” simbolo della Regione Toscana).

Nel Parco 300 cipressi creano una delle sculture viventi più grandi al mondo intitolata “La Trinità”, poichè formano tre visi. Un’opera che si può ammirare in tutta la sua ampiezza (15000 metri quadrati) solo guardandola dall’alto o su Google Earth, ma che comunque si apprezza anche camminando fra gli alberi.

Inoltre il Parco ospita opere di Marcello Guasti, alcune mucche provenienti dal “Cow Parade”, i “Fiori Fotovoltaici” dell’Arch. Massimiliano Silvestri, ed alcune "Maschere singole" del Carnevale di Viareggio.

Per accedere al Parco è richiesto un contributo di 5€ a persona.

Ma nel mese di maggio per agevolare le famiglie ci sarà la seguente promozione:

- il venerdì l'ingresso sarà solo di 5€ per tutta la famiglia

- il sabato e la domenica solo 10€ per tutta la famiglia

Per fruire del Parco è necessario iscriversi all'Associazione "EcoRinascimento" (per l'iscrizione e la tessera annuale basta versare un contributo simbolico di 1€ e compilare il modulo di iscrizione all'ingresso del Parco.)

Per aggiornamenti su orari ed eventi basta consultare il sito www.ecorinascimento.com.

Aspettiamo tutti per godere della bellezza del Parco e della natura.

È possibile arrivare al Parco anche percorrendo la bellissima pista ciclabile sull'Arno che dal Centro di Firenze prosegue verso "il Girone".

Per informazioni e prenotazioni scrivere: info.ecorinascimento@gmail.com

oppure inviare un messaggio WhatsApp: 3477335332