Renzi: “Riapriamo, se restiamo chiusi la gente morirà di fame”

E il Centrodestra è d’accordo

VIDEO — "Serve un piano per la riapertura. Le fabbriche devono riaprire prima di Pasqua. Poi il resto. I negozi, le scuole, le librerie, le messe. Si', non ci scambieremo il segno della pace ma torneremo a messa. O almeno a fare l'adorazione insieme". Matteo Renzi, leader di Italia viva, lo dice in un'intervista a Avvenire. "Bisogna ripartire", ribadisce Renzi. Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina "giovedi' in Senato e' stata poco chiara sui tempi, ma bisogna riaprire", insiste. "Bisogna consentire che la vita riprenda. E bisogna consentirlo ora", insiste Matteo Renzi, leader di Italia viva, nella sua intervista a Avvenire. "Sono tre settimane che l'Italia e' chiusa e c'e' gente che non ce la fa piu'. Non ha piu' soldi, non ha piu' da mangiare- prosegue- I tentacoli dell'usura si stanno allungando minacciosi, specialmente al Sud. Senza soldi vincera' la disperazione. Serve attenzione, serve gradualita', serve il rispetto della distanza. Ma bisogna riaprire". E il leader di Iv continua: "insisto: l'Italia non puo' stare ibernata per un altro mese perche' cosi' si accende la rivolta sociale. I balconi presto si trasformeranno in forconi; i canti di speranza, in proteste disperate. È per questo che le istituzioni devono agire senza perdere nemmeno un giorno". Riaprire quindi, ma la gente ha paura. "Ho due nonne. Una compie ora cent'anni, un'altra novanta. Io pensero' a loro, come tutti noi penseremo ai nostri anziani che non potremo piu' abbracciare per qualche mese: e' terribilmente triste ma saremmo costretti a fare cosi'. La stagione del coronavirus ha un prima, un dopo, ma anche un durante. E nel durante bisognera' fare i conti con la realta'" ma "bisogna ripartire" perche' "l'alternativa e' chiudersi in casa e morire. Penso spesso a Firenze: dopo la peste del 1348 creo' il Rinascimento. Penso che per arrivare al dopo bisogna attraversare il durante. Faremo fatica ma ce la faremo".

Il Centrodestra parte all'attacco, il senso di responsabilità del periodo ha fatto da valore guida del difficile momento, ma adesso chiede alla Giunta regionale un primo segnale concreto e necessario per le imprese toscane: liberare i 60 milioni di euro, annunciati dall'Assessore Bugli e da Rossi, mettendoli a disposizione di imprese e partite Iva, senza temporeggiare oltre.

"Oltre a chiedere che l'avanzo di bilancio del Consiglio regionale, circa 2 milioni di euro, venga interamente destinato al comparto sanitario -affermano in una nota congiunta i Gruppi consiliari di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia- riteniamo che la Giunta debba attivarsi fin da ora per sostenere le aziende toscane con una massiccia dose di liquidità. Non possiamo attendere oltre, visto che altre Regioni, come Piemonte, Trentino, Lombardia, Basilicata, si sono già attivati per erogare con modalità semplificate prestiti alle imprese in affanno a seguito dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Non possiamo riflettere troppo, il tempo è un elemento strategico in questa fase ed agire con ritardo comporterà la chiusura di troppe attività economiche"."Stiamo lavorando alacremente - continuano gli esponenti del Centro destra toscano- per presentare un pacchetto di proposte da discutere nell'ambito del prossimo Consiglio in programma, giocoforza in videoconferenza, il prossimo 2 aprile." "Sono diverse e tutte importanti e stringenti le tematiche da affrontare-proseguono i Consiglieri regionali- e ci auguriamo, dunque, che si possa trovare una buona intesa anche con la maggioranza." "E' fondamentale guardare alle odierne esigenze sanitarie-precisano i rappresentanti di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia-ma è doveroso anche pensare a risolvere i problemi delle imprese toscane, piccole e grandi, che stanno attraversando, per colpa dell'emergenza derivata dal Coronavirus, un periodo davvero drammatico, avendo di fronte, purtroppo, prospettive tutt'altro che rosee." "Insomma-conclude la nota-è ancor di più in situazioni drammatiche come questa che le Istituzioni, a nostro avviso, devono essere particolarmente vicine ai cittadini, puntando ad aiutarli con progetti seri e possibilmente risolutivi."

Anche Mario Razzanelli condivide le parole del senatore Matteo Renzi rilasciate al quotidiano “Avvenire”: “Renzi – spiega Razzanelli – ha detto che se restiamo chiusi la gente morirà di fame. Io sono in piena sintonia con lui: siamo dentro una crisi economica e sociale senza precedenti che rischia di diventare una vera catastrofe per il nostro Paese e che deve essere affrontata oggi e non domani e perché potrebbe essere già tardi. Non voglio assolutamente minimizzare il dramma del Coronavirus, le vittime ci ricordano ogni giorno quanto il problema sia grande, ma non è possibile nemmeno immaginare di fermare tutto. Faccio un esempio: se un supermarket può stare aperto perché non devono poterlo fare tutte le altre attività, nel rispetto totale delle regole seguite dai supermercati? E perché invece restano chiuse? Per non parlare di tutte le aziende e delle fabbriche che possono ricominciare a produrre. Se non sarà loro concesso di rimettere in moto la produzione tra poche settimane chiuderanno per sempre. Allora si conteranno purtroppo anche le vittime da mancanza di stipendio, non perché hanno contratto il Covid-19”. Razzanelli poi ha aggiunto: “Il punto è proprio quello toccato da Renzi: questo virus ci farà male non per settimane, ma ancora per mesi come lo fece l’asiatica nel 1957. Il vaccino non c’è ancora e visto che saremo costretti a convivere con questa realtà, riapriamo con le dovute precauzioni. Apriamo e consentiamo alle persone di uscire di casa. Non vedo alternative”.