Renzi, affondo sulla scuola: "Riapriamo i licei"

L'ex premier a 'Mezz'ora in più' contro la didattica a distanza: ​"Noi siamo l’unico dei grandi Paesi europei che non ha la scuola aperta"

"Noi siamo l’unico dei grandi Paesi europei che non ha la scuola aperta. Prima di ragionare di come si fa il cenone, possiamo dire che riapriamo i licei? Con la didattica a distanza stiamo regalando ai ragazzi di altri Paesi europei un anno in più di preparazione". Così il leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi ieri sera a "Mezz'ora in più", trasmissione televisiva di Rai3 condotta da Lucia Annunziata.

In questi giorni nel Governo è in atto una contrapposizione tra chi, come il ministro dell'Istruzione Azzolina, vorrebbe più attenzione per la riapertura delle scuole, e chi pensa che le priorità siano altre.