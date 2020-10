Regione: Stefania Saccardi è l'ottavo assessore, domani le deleghe

Chiusa positivamente la trattativa tra Giani e Italia Viva. Sarà vicepresidente

Stefania Saccardi, in quota Italia Viva, è vicepresidente della Regione Toscana, nella Giunta guidata da Eugenio Giani, e avrà le deleghe all'agricoltura e al turismo. Giani ha annunciato al Consiglio regionale il nome di Saccardi, che era l'ottavo e ultimo assessore "mancante". Da quanto trapela, il presidente dovrebbe tenere per sé la delega alla cultura, oltre a quella allo sport. Simone Bezzini avrà la sanità, Alessandra Nardini istruzione e formazione, Stefano Ciuoffo le attività produttive, Monia Monni l'ambiente Serena Spinelli il sociale. La maggiore incertezza riguarda infrastrutture e bilancio. Restano in gioco Stefano Baccelli e Leonardo Marrras. Ma soltanto domani, giovedì, in occasione della prima riunione di Giunta saranno sciolti gli ultimi nodi.

La trattativa con i renziani è andata dunque a buon fine.

Fra poco, a partire dalle 15, Giani spiegherà tutto al Consiglio regionale.