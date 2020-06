Regionali 2020, Forza Italia lancia la campagna elettorale

Mugnai e Cellai: “La slogan è #Toscana2020: Noi ci siamo". Al via l'affissione di manifesti 6x3 in tutta Firenze

Firenze 22 giugno 2020 – #Toscana2020: Noi ci siamo. È questo lo slogan della campagna lanciata da Forza Italia su Firenze con una serie di affissioni 6 metri per 3 metri per i prossimi 15 giorni. “Siamo una grande squadra e siamo pronti alle imminenti Elezioni Regionali, un appuntamento decisivo per scalzare il PD e tutta la Sinistra” dichiarano l’On. Stefano Mugnai, Coordinatore Regionale di Forza Italia Toscana e Jacopo Cellai, Capogruppo a Palazzo Vecchio e Coordinatore Cittadino. “Il malgoverno storico della sinistra in Toscana e 10 anni di Giunte a guida Enrico Rossi sono oramai sotto gli occhi di tutti e lo dimostrano anche le ultime evoluzioni in merito alla vicenda sulla Gara del trasporto pubblico locale”.

“Nella foto che troverete affissa a Firenze sono presenti eletti, dirigenti, militanti di Forza Italia. Una scelta precisa – continuano Mugnai e Cellai – perché non ci sono differenze di impegno nel nostro partito, ognuno con la sua passione può aiutare da Firenze a cambiare colore a questa Regione. Crediamo che queste elezioni siano una grande opportunità per tutti i Toscani. Il cambiamento passa per le mani di ogni cittadino, che con il suo voto può sancire finalmente una svolta epocale. La sinistra si vede ormai in modo palese, si è seduta da troppi anni sulle proprie vittorie, tanto che si sta accontentando di "vivacchiare" al Governo della Regione non scegliendo nulla di nuovo o innovativo per la nostra terra. Le vittorie ottenute dal Centrodestra – concludono gli azzurri – in molte regioni d'Italia in questi ultimi anni dimostrano la forza dei nostri programmi e delle donne e degli uomini che esprimiamo. Siamo pronti al voto. Noi ci siamo!”