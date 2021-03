Reggina vs Empoli 0 - 3 Il ruggito della capolista.

facebook

i giocatori bravi dell'Empoli riescono a legittimare il primato della loro squadra giocando come chi sa di poter vincere.

In avvio di gara si assiste ad un match molto equilibrato con le due formazioni che si studiano e che entrambe hanno difficoltà nel trovare vie di fuga. Col passare dei minuti però l’Empoli acquista sempre maggiore consapevolezza di se stessa che aveva un pò smarrito nelle ultime 5 gare sia per decisioni arbitrali non molto precise che per caratteristiche proprie della squadra che, come ha detto mister Dionisi nella conferenza stampa pre gara Reggina vs Empoli, i suoi giocatori non sono di serie A anche se bravi come lui del resto, che non ha mai allenato in serie A senza averci mai giocato in serie A e che, nonostante questo, è discretamente bravo. Di lì a poco l'Empoli riesce a trovare la rete del vantaggio con una ripartenza micidiale .di Olivieri che, come all’andata, segna la sua rete personale siglando il vantaggio azzurro. La Reggina, nonostante il vantaggio reagisce subito con Edera da squadra viva . L'Empoli gioca bene di rimessa mettendo i brividi a Nicolas . Sul finire del primo tempo si rende pericoloso Folorunsho, ma Brignoli non si fa sorprendere.

finale primo tempo: reggina 0 Empoli 1

in avvio di ripresa l’Empoli continua ad agire bene di rimessa tanto che la Reggina è costretta ad inseguire. Al 55′ arriva il raddoppio dell'Empoli con Mancuso ed aggiunge l’ennesimo gol alla sua lunga lista. La Reggina prova a rientrare in partita con Menez e Bellomo che provano a rimetterla in piedi ma senza fortuna oltre a dover affrontare una squadra decisa a fare risultato tanto che il neo entrato Matos spegne ogni speranza al 90′.

Risultato finale: Reggina 0 Empoli 3

Franca Ciari

Marcatori: 23' Olivieri (E), 54' Mancuso (E), 90' Matos (E)

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi (68' Bellomo), Crisetig; Rivas (46' Ménez), Folorunsho (84' Dalle Mura), Edera (55' Bianchi); Montalto (46' Orji). A disposizione: Plizzari, Di Chiara, Lakicevic, Stavropoulos, Micovschi, Situm, Denis. Allenatore: Baroni.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Terzic; Zurkowski (79' Damiani), Stulac (89' Sabelli), Haas; Bajrami (79' Crociata); Olivieri (66' Moreo), Mancuso (66' Matos). A disposizione: Pratelli, Furlan, La Mantia, Pirrello, Viti, Cambiaso, Parisi. Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2 (Pasquale De Meo di Foggia e Francesco Fiore di Barletta). IV ufficiale: Livio Marinelli di Tivoli.

Note - Ammoniti: Stulac (E), Brignoli (E), Matos (E). Calci d'angolo: 2-5. Recupero: 1'pt; 3'st.