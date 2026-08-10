Reggello celebra il suo Patrono, San Jacopo

Reggello, 21/07/2026 - Il Comune di Reggello si prepara a celebrare il suo Santo Patrono, San Jacopo, con una serata di festa che, sabato 25 luglio, unirà il momento religioso a quello musicale e celebrativo, nel cuore del centro storico.

Le iniziative prenderanno il via alle ore 21.15 in Piazza IV Novembre, dove sarà celebrata la Santa Messa Solenne presieduta da S.E.R. Mons. Giovanni Nerbini, Vescovo di Prato. La celebrazione sarà accompagnata dai canti della Corale di San Jacopo, che contribuirà a rendere ancora più suggestivo uno dei momenti più sentiti dalla comunità reggellese.A seguire, dalle ore 22.45, spazio alla tradizione con il consueto spettacolo pirotecnico, accompagnato dall'esibizione della BandaOrchestra Reggello, diretta dal Maestro Massimo Cardelli, che eseguirà il proprio repertorio dal vivo durante i fuochi d'artificio.L'Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a partecipare a questa ricorrenza, che ogni anno rappresenta un'importante occasione di incontro, condivisione e valorizzazione delle tradizioni della comunità.

In occasione della festività di San Jacopo, sabato 25 luglio, gli Uffici e i Servizi Comunali resteranno chiusi al pubblico. La chiusura interesserà anche la Biblioteca Comunale.Sarà invece regolarmente operativo il servizio di Polizia Locale, che garantirà le consuete attività sul territorio.Gli uffici e i servizi comunali riprenderanno il normale svolgimento delle attività secondo i consueti orari di apertura a partire dal lunedì successivo.