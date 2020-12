"Regalo di Natale" su Clivo con Marco Predieri

Un vero e proprio show con tante star dello spettacolo dal vivo. Dai big del musical Silvia Querci e Renato Crudo alle signore del teatro Francesca Nunzi e Giorgia Trasselli e c’è anche il tenore Maurizio Marchini, che nel marzo scorso incantò il mondo in lockdown cantando “Nessun dorma” dal balcone di casa

Uno special di Natale realizzato da Marco Predieri, in collaborazione con il Teatro di Cestello, che andrà in onda sull'emittente regionale Clico Tv mercoledì 23 dicembre e domenica 27 dicembre. On-line venerdì 25 dicembre. Un grande spettacolo, tre ore di trasmissione, con ospiti nazionali e contenuti speciali e inediti. Il tutto registrato nei giorni scorsi in piena sicurezza e secondo le disposizioni vigenti. Sarà il più grande show di Natale trasmesso da un'emittente regionale. Tra gli ospiti star del musical come Silvia Querci, Renato Crudo e Antonio Lanza. Il tenore Maurizio Marchini, noto in tutto il mondo, anche dopo aver interpretato nel marzo scorso il "Nessun dorma" dal balcone di casa, in pieno lockdown. Interverrà con un contenuto in esclusiva. Poi il Trio Vocale de "Le Signorine" e ancora Donatella Alamprese e due guest star, Francesca Nunzi e Giorgia Trasselli.