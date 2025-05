Referendum: mobilitazione domani alle 11:30 davanti alle sedi Rai

I giorni 8 e 9 giugno i cittadini saranno chiamati a votare al Referendum su lavoro e cittadinanza: cinque quesiti per la tutela del posto di lavoro, per la sicurezza sui cantieri, per il diritto di cittadinanza a chi lavora e vive nel nostro Paese.

Il Pd Toscana prenderà parte all’iniziativa domani, 19 maggio, alle 11:30, sotto la sede Rai Toscana a Firenze con il segretario regionale Emiliano Fossi, i parlamentari toscani, i segretari territoriali, i militanti e cittadini per denunciare non solo il bavaglio imposto dal governo all’informazione pubblica sui referendum indetti, ma anche il gravissimo tentativo di promuovere l’astensione

"I referendum sul lavoro e la cittadinanza dell’8 e 9 giugno sono un diritto dei cittadini e delle cittadine, ma la Rai li ignora, tanto che solo lo 0,62% di spazio informativo è stato dedicato finora al prossimo appuntamento elettorale. Il servizio pubblico sta diventando servizio di parte. Noi non ci stiamo. Il Partito democratico scende in piazza in tutta Italia per chiedere pluralismo e informazione libera con la mobilitazione ‘Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia!’” così in una nota il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi che sarà presente in Largo Alcide De Gasperi 1.

Come in tutto l'Empolese Valdelsa anche a Gambassi Terme si è costituito il Comitato per promuovere il SÌ al prossimo Referendum. Hanno già aderito SPI-CGIL, i Circoli ARCI di Gambassi, Case Nuove e Varna, ANPI, Auser, il Partito Democratico e Sinistra Italiana.