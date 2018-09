Reclame, alla Fortezza da Basso: agenzie di comunicazione e pubblicità si confrontano sulle ultime novità

Firenze diventa capitale internazionale di giovani e comunicazione

Per due giorni, il 28 e il 29 di settembre, alla Fortezza da Basso tanti relatori toscani e opinion leader europei delle agenzie di comunicazione e pubblicità si confronteranno sulle ultime novità del settore comunicativo, offrendo preziosi interventi davanti ad una platea di professionisti del settore, imprenditori e giovani. Quest’ultimi si cimenteranno anche in una competizione che darà l’opportunità di dimostrare la loro vocazione creativa.

L’evento nasce all’interno del progetto Firenze Fashion, diretto a sviluppare iniziative virtuose con ricadute positive sull’economia, la società e il paesaggio.

Reclame, patrocinato dal Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di Commercio di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e promosso da RestArte e Firenze Fiera, svelerà i segreti di una comunicazione efficace che possa trasformare progetti ed idee in qualcosa di concreto.

La creatività - raccontata durante ricchi micro seminari che vedranno come protagonisti professionisti ed imprenditori di successo invitati come modello da seguire – oltre ad allestimenti originali ed innovazioni saranno la cornice di Reclame Creative Communication 2018.

“Quello della comunicazione è un settore che riesce ad offrire ancora opportunità di lavoro. Abbiamo investito oltre 200.000 euro e due anni di ricerca per dare vita a questo evento perché crediamo che questa sia la strada giusta per dare la possibilità ad aziende e giovani di incontrarsi - ha spiegato Gregorio Salimbeni, ideatore della prima edizione di Reclame insieme al suo staff di Media Firenze, e che segue anche l'organizzazione di Firenze Fashion.

“Reclame, termine romantico per dire pubblicità, è semplicemente il trait d’union fra la comunicazione del passato e quella del presente, fondamentale per costruire delle solide basi che permettano di affrontare le nuove sfide che il futuro ci riserva”.

Alla premiazione dei concorsi della due giorni: “Creatività in Mostra”, dedicato alla miglior azienda con allestimenti originali, “Fiorino Advertising”, riconoscimento al miglior lavoro creativo tra i giovani artisti e “Creatività ad effetto”, una selezione di alcune campagne di comunicazione che si sono distinte sui Media nel 2018, ci sarà il Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani.

“Manifestazioni come Reclame sono quello che ci vuole per stimolare la creatività nei giovani - ha dichiarato il Presidente Eugenio Giani -, ma anche per dare l’opportunità alle imprese di conoscere ed osservare profili freschi che si affacciano sul mondo del lavoro”.

Due giornate in una prestigiosa location per conoscersi, ideare nuove imprese, sviluppare ed innovare le attività economiche del territorio prescindendo dal settore merceologico, dove sarà possibile vedere all’opera i professionisti del settore: dagli artisti ai pubblicitari, passando per le agenzie di comunicazione.

Le modalità di partecipazione sono gratuite.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento: www.reclamefirenze.it