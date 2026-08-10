Reggello, razionalizzare il consumo di acqua potabile

Il Comune di Reggello ha emesso un’ordinanza sindacale per la razionalizzazione del consumo di acqua potabile e il divieto di utilizzo improprio della risorsa idrica.Il provvedimento si è reso necessario alla luce delle condizioni tipiche del periodo estivo, caratterizzate dall’aumento delle temperature, dalla riduzione delle precipitazioni e dal conseguente incremento dei consumi idrici, anche legati alle attività turistiche e irrigue.

L’ordinanza stabilisce che, fino al 30 settembre 2026, su tutto il territorio comunale è vietato utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici.

In particolare, non sarà possibile utilizzare l’acqua dell’acquedotto comunale per:

l’irrigazione di prati, orti e giardini privati;

il lavaggio di automezzi e veicoli;

il riempimento di piscine e vasche.

Restano consentiti gli utilizzi necessari per le esigenze alimentari e igienico-sanitarie.L’adozione del provvedimento fa seguito anche alla richiesta presentata da Publiacqua S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, che ha evidenziato l’opportunità di adottare, nel periodo estivo, specifiche misure per contenere i consumi di acqua potabile e garantire la tutela delle riserve idriche disponibili.«La tutela dell’acqua è una responsabilità che riguarda tutta la comunità – dichiara il Sindaco di Reggello Piero Giunti –.

In un periodo dell’anno particolarmente delicato per la disponibilità della risorsa idrica, è fondamentale adottare comportamenti consapevoli e utilizzare l’acqua potabile esclusivamente per gli usi necessari. La collaborazione dei cittadini è indispensabile per contribuire alla salvaguardia di una risorsa preziosa».Il controllo sul rispetto dell’ordinanza sarà effettuato dalla Polizia Locale e dal personale del Gestore del servizio idrico incaricato delle funzioni di vigilanza. In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.

267.Durante il periodo di validità dell’ordinanza restano inoltre in vigore gli obblighi e i divieti previsti dal Regolamento Regionale della Toscana D.P.G.R. n. 29/R del 26 maggio 2008, relativo alla riduzione e all’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata dal servizio idrico integrato.L’Amministrazione comunale invita quindi cittadini, attività e operatori del territorio a prestare la massima attenzione nell’utilizzo della risorsa idrica, evitando sprechi e adottando comportamenti responsabili per contribuire alla gestione sostenibile dell’acqua.