Nuovi spazi, laboratori e percorsi didattici in istituti pistoiesi

C’è anche una corsia di ospedale, ricostruita per un laboratorio di indirizzo sociosanitario, tra i ventidue progetti delle scuole della provincia di Pistoia che saranno realizzati grazie al bando Scuole in movimento 2026 di Fondazione Caript.Il bando mette a disposizione complessivamente 300mila euro, confermando l’attenzione che la Fondazione rivolge al sistema educativo del territorio attraverso azioni dedicate alla didattica e a migliorare gli ambienti di studio.

«Con questa iniziativa – dichiara il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – sosteniamo l’impegno delle scuole a offrire opportunità educative di qualità, promuovendo luoghi di apprendimento innovativi e attenti alle esigenze di studentesse e studenti. Gli interventi proposti testimoniano la capacità del mondo scolastico di interpretare i bisogni educativi del territorio e di tradurli in progetti capaci di valorizzare competenze, creatività e partecipazione.»

Le iniziative riguardano istituti di ogni ordine e grado — dalla scuola dell’infanzia alle secondarie di secondo grado, comprese le paritarie — e si caratterizzano per un’ampia varietà di interventi: dalla trasformazione degli spazi scolastici alla realizzazione di laboratori innovativi, fino allo sviluppo di percorsi educativi.

Una parte rilevante dei progetti si concentra sulla trasformazione degli ambienti di apprendimento, sempre più concepiti come spazi flessibili e riconfigurabili.

A Pistoia, il Liceo musicale Forteguerri realizzerà un’aula-auditorium modulare capace di adattarsi rapidamente a diverse attività, dalla lezione tradizionale alle prove d’insieme e alle esibizioni. Sempre nel comune capoluogo, l’Istituto tecnico Fedi-Fermi interverrà sui laboratori scientifici e tecnologici, in particolare di chimica ed elettronica, rafforzando il legame tra formazione e mondo del lavoro, mentre l’Istituto Einaudi allestirà una vera e propria corsia ospedaliera all'interno di un laboratorio scolastico dell’indirizzo sociosanitario, creando un ambiente di simulazione realistico per l'apprendimento di competenze tecnico-pratiche.

Il bando sostiene anche progetti centrati sui linguaggi espressivi e sulla crescita personale. È il caso dell’Istituto comprensivo di Montale, dove sarà attivato un percorso teatrale multidisciplinare che integra recitazione, musica, danza e arti visive, favorendo socializzazione e sviluppo di competenze trasversali.A Serravalle Pistoiese, gli spazi della scuola dell’infanzia Castello Arcobaleno saranno ripensati in chiave modulare, per renderli più accoglienti, flessibili e adatti alle diverse attività educative della fascia 3-6 anni attraverso l’installazione di pareti mobili manovrabili.All’Istituto Sismondi-Pacinotti di Pescia saranno realizzati nuovi spazi con ampi tavoli modulari e arredi mobili per creare un ambiente di apprendimento che valorizza il lavoro di squadra.A Montecatini Terme, il Liceo Salutati completerà il percorso di rinnovamento di venti ambienti didattici, realizzato anche con risorse del PNRR, innovando altri tre spazi attraverso arredi flessibili e dotazioni tecnologiche per sviluppare metodi di insegnamento che agevolino partecipazione, creatività e competenze digitali.

Gli esiti completi del bando Scuole in movimento 2026 sono consultabili sul sito fondazionecaript.it, nella sezione “Bandi e modulistica”.