Rassegna mensile: un libro tira l'altro, ovvero il passaparola dei libri

Ecco i libri più letti e commentati nel mese di aprile 2019 dal nostro gruppo Facebook "Un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri"

Anche in aprile ecco la nostra rassegna di libri letti e commentati sul gruppo FB Un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri.

Lorenzo Marone con il suo La tentazione di essere felici, cinica e divertente storia ambientata in un condominio napoletano è l'autore più commentato nel gruppo; al secondo posto, spinto dal recente successo del film, troviamo Momenti di trascurabile felicità, di Francesco Piccolo; sul terzo gradino il classico di Anthony Burgess, Arancia Meccanica, libro che ha acceso un dibattito davvero sostenuto poiché in molti lo ritengono troppo violento e lo sconsigliano.

Una lettrice chiede pareri sui classici da non perdere e tra le molte risposte segnaliamo tre titoli che compaiono con grande frequenza nelle nostre discussioni: La Storia di Elsa Morante, Canne al vento di Grazia Deledda e l'immancabile Orgoglio e Pregiudizio, di Jane Austen, un vero e proprio evergreen del gruppo.

Ai lettori più curiosi e audaci, questo mese segnaliamo il drammatico capolavoro di Kurt Vonnegut, Mattatoio n. 5, la riscoperta di un piccolo classico della narrativa inglese del secolo XX e quanto mai attuale, ovvero Lucky jim Jim di Kingsley Amis e Paura, di Richard Wright, testo fondamentale per comprendere non solo la storia più recente degli Stati Uniti ma anche per riflettere sul nostro presente.

Per questo mese è tutto, aspettiamo i vostri commenti e i vostri consigli sul gruppo Facebook Un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri!

Podio del mese

La tentazione di essere felici, di L. Marone (Longanesi) – Momenti di trascurabile felicità, di F. Piccolo (Einaudi) – Arancia Meccanica, di A. Burgess (Einaudi)

Classici imperdibili

La Storia, di E. Morante (Einaudi) – Canne al vento, di G. Deledda (Demetra) – Orgoglio e pregiudizio, di J. Austen (Demetra)

Lettori audaci

Mattatoio n. 5 , di K. Vonnegut (Feltrinelli) – Lucky Jim di K. Amis (Dalai) – Paura, di R. Wright (Bompiani)

