Rally Reggello-Città di Firenze: sono 51 gli iscritti dell'edizione 2019

Si prospetta un duello Senigagliesi-Gianesini. Da seguire anche la gara del gentleman lucchese Della Maggiora. Le competizioni sabato 31 agosto e domenica 1 settembre

Reggello (Firenze) – E’ pronta a scattare, la 12^ edizione del Rally di Reggello-Città di Firenze organizzata da Reggello Motor Sport, in collaborazione con l’Automobile Club Firenze, programma per questo fine settimana nel Valdarno che guarda la città gigliata.

Il rally, che conta 51 iscritti, ha confermata la validità per la Coppa Rally di 6^ Zona (coefficiente 1,5), della quale sarà la quinta e penultima prova stagionale, per il Trofeo Rally Toscano e per Premio Rally Aci Lucca, confermando anche il Rally Storico “Coppa Città Dell'Olio”, appuntamento che negli anni si è ritagliato ampio apprezzamento nel settore “historic” nazionale.

NOVITA’ SUL PERCORSO: ARRIVA UNA “PIESSE” DAGLI ANNI OTTANTA

Il ritorno della data “vecchia” ed alcuni ritocchi al percorso sono i caratteri salienti del “Reggello 2019”, novità proposte sia per dare nuovi stimoli all’evento che per dare valore al dialogo con chi corre. Alcune scelte infatti di quest’anno sono state operate ascoltando chi della gara ne è l’attore principale, gli equipaggi. Sarà un percorso in parte rinnovato, integrando qualcosa di nuovo ad un percorso rivelatosi negli anni assai apprezzato per le sue caratteristiche tecniche.

Il 12° Rally di Reggello-Città di Firenze presenta un totale di nove Prove Speciali per una distanza competitiva di 80,900 chilometri sui 235,750 dell’intero percorso. Un tragitto totale inferiore rispetto all’anno scorso.

I MOTIVI SPORTIVI: SI PROSPETTA UN DUELLO SENIGAGLIESI-GIANESINI

Da una parte il pisano Carlo Alberto Senigagliesi, al debutto con una Skoda Fabia R5, già vincitore di tre edizioni della gara (2014, 2016 e 2018) e dall’altra il valtellinese Marco Gianesini, qui con una VolkWagen Polo R5 (seconda gara per lui al volante della tedesca), trionfatore invece in due occasioni (2015 e 2017). La curiosità: Senigagliesi ha sempre vinto in anni pari e Gianesini in quelli dispari. Ma al di là della cabala, sarà probabilmente tra loro due la scintilla del duello per il gradino più alto del podio, con il comasco Jacopo Civelli (Skoda Fabia anche per lui) deciso a intromettersi nell’argomento vittoria a Reggello, gara che corre per la prima volta.

Da seguire anche la gara del gentleman lucchese Pierluigi Della Maggiora, capace di grandi performance, stavolta al volante di una Ford Fiesta R5 e certamente curiosità andrà a suscitare la presenza dell’equipaggio asiatico di Taiwan composto da Dai Wei Yein e Yu Tsung Hsieh, con una Ford Fiesta R5 pure loro. Sono già stati a correre in Italia, lo scorso anno fecero la loro apparizione al Rally di RomaCapitale, oltre ad avere esperienze iridate ed anche nel Campionato Europeo. Sarà interessante vederli all’opera su strade a loro sconosciute, così come sarà curioso rivedere al voltante della Renault Clio R3 pure il Campione toscano in carica Fabio Pinelli.

Di forte interesse anche la presenza del pistoiese di Larciano Gianni Lazzeri, di nuovo con la Clio S1600, stessa vettura ancora adottata dall’attesissimo locale Tiberio Bettini, pronto a farsi notare sulle strade amiche per accaparrarsi un risultato esaltante.

Il pratese Alberto Nocentini e la sua Subaru Impreza Sti cercano invece il successo in gruppo N ed ai quartieri alti della classifica ci puntano anche il varii La Ferla (Peugeot 208 R2), Nesti (Citroen C2) e pure il pistoiese Ciolli (Renault Twingo R2).

Tra le “piccole” prenotano un posto al sole sia il pistoiese Andrea Maglioni che la versiliese Giulia Serafini, entrambi con una Peugeot 106, quest’ultima in cerca di riscatto da due gare precedenti in cui si è fermata per problemi meccanici.

Nella “Coppa Città dell’Olio”, riservata alle vetture storiche, il senese Walter Pierangioli è pronto a salire sul gradino più alto del podio, con la sua Ford Sierra Cosworth, ma dovrà fare i conti con alcuni cattivi clienti, come il suo conterraneo Alberto Salvini, in un’inedita versione al volante di una Lancia Fulvia HF, in luogo della consueta Porsche 911. Da ammirare anche la bellezza, oltre che la performance, del livornese Riccardo Mariotti, con la Alfetta GTV, deciso a rifarsi della delusione dello scorso anno, quando un guasto nel finale di gara gli precluse una grande soddisfazione. Tutta da seguire anche la prestazione del locale Massimiliano Fognani, pronto di nuovo a divertire ed a divertirsi a suon di “temponi” con la piccola Autobianchi A112.

PROGRAMMA DI GARA

La partenza, sabato 31 agosto da Cascia di Reggello, con lo sfondo della bellissima Pieve Romanica, sarà alle ore 21,15, dopodiché verrà effettuata la prova speciale spettacolo all'interno dell'abitato di Cascia, completamente ridisegnata ed in senso contrario rispetto al 2018, dalle ore 21,41. Il fascino dell’imbrunire, lo sport e lo spettacolo proprio dei rallies si fonderanno in un’unica grande scena che sicuramente darà valore all’evento a tutto tondo. Poi, si passerà alle sfide di domenica 01 settembre, altre otto prove speciali per poi vedere sventolare la bandiera a scacchi a partire dalle ore 16,06, sempre a Cascia di Reggello.

Nel sito internet dell’evento, www.reggellomotorsport.it, sono già scaricabili il Road Book della gara ed i video di ogni singola prova speciale, per agevolare il lavoro degli equipaggi che vorranno accettare la sfida della Reggello Motor Sport.

Nella foto: il locale Bettini, atteso ad una gara di alto profilo sulle strade di casa.

#Rally #RallyReggello #Valdarnofiorentino #Reggello #Firenze #CoppaRallydiZona