Rally di Reggello-Città di Firenze: due giorni pieni di fascino

Appuntamento sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Ecco le strade interessate all'evento

REGGELLO – Un evento attesissimo da tutti gli amanti dei motori: il 31 agosto e 1 settembre si svolgerà la 12^ edizione del Rally di Reggello-Città di Firenze organizzato da Reggello Motor Sport ASD, ACI Firenze con il patrocinio del Comune.

Per il Comune di Reggello si tratta di un evento importantissimo dal punto di vista turistico e di promozione del territorio. Tutto è già pronto per accogliere i partecipanti alla sfida e i tanti appassionati che arriveranno nella cittadina valdarnese.

Da ben 12 anni ormai, la Reggello Motorsport organizza questa iniziativa: tutto è cominciato grazie ad un gruppo di amici, amanti delle auto e delle corse che riuscì a realizzare il sogno di portare un rally automobilistico a Reggello. La competizione si è poi arricchita grazie alla presenza oltre alle auto ‘moderne’di quelle “storiche” che portano sempre con loro un fascino particolare.

Quest’anno ci saranno alcune modifiche al percorso, ma come sempre si cercherà di creare il numero minore di disagi possibile ai cittadini ed ai residenti.

Questo nel particolare il programma di chiusure:

STRADE INTERESSATE DALLO SHAKEDOWN E PROVA SPECIALE N° 1:

SABATO 31 Agosto

SHAKEDOWN: SABATO 31/08: DALLE ORE 12,30 ALLE ORE 16,30 e comunque fino al passaggio dell’ultima autovettura. Tratto di km 2,800 sulla strada provinciale n°1/17 denominata “Setteponti” dal confine delle provincie di Arezzo e Firenze in direzione Reggello, (si sviluppa totalmente nella provincia di Firenze).

PS n° 1 - SABATO 31/08: dalle ore 19,30 alle ore 23,45 e comunque fino al passaggio dell’ultima autovettura.

PROVA SPETTACOLO CASCIA “Frantoio Santa Tea”. Prova speciale, con la tipologia di “Prova Spettacolo”, si sviluppa quasi integralmente nel centro abitato di Cascia. Nello specifico: inizia in via Del Ponte Vecchio, alla intersezione con la SP 17 Alto Valdarno, si immette in Via Brunetto Latini nel centro abitato di Cascia, svolta a sinistra con ingresso nel parcheggio di fronte allo stadio comunale, poi via J.F.Kennedy, via Pierpaolo Pasolini, via Martin Luther King e via Enrico de Nicola, ove sarà posizionato il fine prova lanciato. Le vetture transiteranno poi su via Enrico Berlinguer fino al controllo stop.

DOMENICA 1 Settembre

STRADE INTERESSATE DALLE PROVE SPECIALI: N° 2 – 5 – 8:

PS n° 2 DOMENICA 01/09: DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 10.00 e comunque fino al passaggio dell’ultima autovettura

PS 5 DOMENICA 01/09 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13.00 e comunque fino al passaggio dell’ultima autovettura

PS 8 DOMENICA 01/09 DALLE ORE 13.40 ALLE ORE 16.00 e comunque fino al passaggio dell’ultima autovettura. MONTANINO: “Pizzeria Giusti e Torricelli Cancelli”: nuovo tracciato, nato dalla unione di due spezzoni di prova speciale della edizione 2018. Inizia in località Ponte all’ Olivo, Strada comunale della Castellina, Cancelli, SP 17, Via Cristoforo Colombo, Via di Sant’ Agata fino ad intersezione con strada comunale dei Bonsi, poi strada comunale del Cellaino fino ad intersezione con SP 86, San Donato in Fronzano, deviazione nella piazzetta del paese, poi SP 86 fino all’ abitato di Donnini, SP 88 di Sant’Ellero fino al fine prova speciale su SP 88 intersezione con via Contessa Itta.

Nel Comune di PELAGO (FI) STRADE INTERESSATE DALLE PROVE SPECIALI: N° 3 – 6

DOMENICA 01 Settembre

PROVE SPECIALI:

PS n° 3 DOMENICA 01/09: DALLE ORE 07,30 ALLE ORE 10,30 e comunque fino al passaggio dell’ultima autovettura.

PS n° 6 DOMENICA 01/09: DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13.30 e comunque fino al passaggio dell’ultima autovettura.

CARBONILE: “Automarket Massolina Pontassieve”: inizia sulla strada comunale per Paterno (Via di Campicuccioli) e prosegue fino all’abitato di Paterno, ove con una inversione ci si immette sulla SP 85 (via Vallombrosana) fino al centro abitato di Pelago, con controllo stop alla intersezione con Via Roma.

NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) STRADE INTERESSATE DALLE PROVE SPECIALI n° 4 – 7 – 9:

PS N° 4 – domenica 01/09: dalle ore 08.30 alle ore 10.30 ps n° 7 - domenica 01/09: dalle ore 11.45 alle 14.00 ps n° 9 - domenica 01/09: dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ca e comunque fino al passaggio dell’ultima autovettura.

LOPPIANO: “Frantoio Maraldi”. Strada Comunale Campogiallo fino intersezione strada comunale per Poggio alla Croce fino all’intersezione con la strada provinciale n° 56 Brollo/Poggio alla Croce.

Per consultare le ordinanze relative :

http://159.213.44.179/albopretorio/albopretorio/Main.do?id=4412151&MVPG=AmvAlboDettaglio

http://159.213.44.179/albopretorio/albopretorio/Main.do?id=4412142&MVPG=AmvAlboDettaglio