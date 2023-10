Raffica di furti e danni ai negozi in centro a Firenze

“Negli ultimi giorni si sono verificati in alcune zone del centro della città numerosi colpi ai danni di attività economiche da parte di malviventi che oltre a compiere il furto lasciano dietro di sé numerosi danni. Stamani ho portato al Cosp il problema della recrudescenza di questi reati che si stanno concentrando in alcune zone del centro e abbiamo avuto rassicurazioni che l’impegno e l’attenzione che già è alta su questo tema sarà ulteriormente potenziato da parte delle forze dell’ordine.

Insieme al comandante della polizia municipale Francesco Passaretti abbiamo portato inoltre la solidarietà dell’Amministrazione ad alcuni commercianti vittime dei ladri in zona San Lorenzo, San Marco e Stazione. E convocherò subito un tavolo con le categorie economiche e la polizia municipale per affrontare le questioni emergenti in modo operativo per quanto di nostra competenza. Sulla sicurezza non arretriamo di un millimetro e pretendiamo la stessa responsabilità da parte di chi governa il paese”, conclude l’assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese dopo gli ultimi colpi ai danni dei commercianti.

"Proprio ieri commentavamo i dati sulla criminalità a Firenze che vedono la nostra città in quinta posizione a livello nazionale per numero di reati. Nelle ultime 24 ore si sono susseguiti una serie di furti e spaccate, ultima in ordine di tempo quella che ha colpito la pasticceria Sieni in San Lorenzo. Lunedì, a ricevere la visita della banda del tombino, era stato il ristorante Borderline di Corso Italia, vittima di tre furti negli ultimi tre mesi. Come se non bastasse, ignoti hanno rubato 120.000 euro alla Mercafir. Ormai, non siamo solo noi a dirlo, ma sono i numeri a certificare che in questa città la sicurezza non c'è, tra furti, rapine, risse, violenze sessuali e spaccio, con cittadini e negozianti abbandonati a loro stessi". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Del resto - osserva Stella - i dati sulla criminalità a Firenze, pubblicati nella classifica annuale stilata da Il Sole 24 Ore, sono drammatici e sono la fotografia di una situazione che noi denunciamo da anni, inascoltati dall'Amministrazione comunale, quando non snobbati e derisi. Con 5.272 denunce ogni 100.000 abitanti, ben 51.932 denunce in totale, la nostra città è la quinta in Italia, dietro Milano, Rimini, Roma e Bologna; tutte città governate dal Pd, per inciso. E' evidente che questi numeri certificano il fallimento totale del sindaco Nardella sul fronte sicurezza. A questi dati aggiungiamo la quarta posizione in Italia per numero di rapine denunciate (86,9 per 100.000 abitanti, 856 in totale) e per le violenze sessuali, 179 gli abusi denunciati. Il sindaco in questi anni ha fatto solo annunci spot sulla sicurezza, e i numeri sono lì a dimostrarlo".