Radoja per la mediana

Nelle ultime ore sembra essere riaffiorato l'interesse della Fiorentina per Nemanja Radoja centrocampista del Celta Vigo

Il serbo classe '93 ha un contratto in scadenza a giugno 2019. Mediano fisico sa proteggere e recuperare palloni. Bravo nella fase di interdizione e gestione della fase difensiva. A prova di questo ha collezionato 115 presenze totali con un solo gol. Può giocare anche in un centrocampo a quattro.

La clausola rescissoria è intorno ai 20 mln, ormai diventati trattabili, visto che il calciatore vuole lasciare Vigo. Ricoprirebbe quel ruolo che manca al centrocampo della Fiorentina.

Intanto la chiusura della campagna abbonamenti è stata posticipata a sabato 25 agosto. Ad oggi, lunedì 6 agosto, le tessere emesse sono oltre 14.000.

Le tipologie di abbonamento più apprezzate dalla nostra tifoseria rimangono il Ridotto Donna e il Ridotto Under 30, riduzioni che saranno attive per tutta la campagna. Tutte le promozioni (Under 14, Under 30, Donne, Over 65, e Insieme) continueranno infatti ad essere disponibili per i nostri tifosi alle stesse condizioni d’acquisto fino al termine della campagna abbonamenti.