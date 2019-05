Rachele Risaliti protagonista di un video musicale

I DEI DEGLI OLIMPO - INVISIBILE (Official Videoclip)

Il video di Matteo Branciamore per il nuovo singolo de “I dei degli Olimpo” è interpretato da Miss Italia 2016 e si pone come fulcro di una campagna di sensibilizzazione sul diritto alla sessualità dei disabili

“Invisibile” è il nuovo singolo della band romana “I Dei degli Olimpo”, pubblicato l’8 aprile su tutte le piattaforme ed i digital stores. Il brano affronta il delicato tema del diritto alla sessualità dei disabili e, più in generale, della solitudine di coloro che si sentono “invisibili” perché in qualche modo “diversi”. La canzone si pone come fulcro di una vera e propria campagna di sensibilizzazione che si svilupperà nei prossimi mesi e vuole essere un megafono per tutti coloro che provano un senso di profonda trasparenza nei confronti del mondo circostante: è un’allegoria dell’essere soli, anche se insieme a tanti.

In poche liriche, si racconta in maniera efficace l’angoscia del peso di chi non riesce a soddisfare ciò che il mondo chiede. E’ un manifesto per quanti, appunto, sentono il peso dell’essere “invisibili”.

Il brano è accompagnato dal videoclip girato dal regista e attore Matteo Branciamore ed interpretato da Rachele Risaliti, nota al grande pubblico grazie alla vittoria di “Miss Italia 2016”. A supportare la band nel progetto anche la Onlus “Lovegiver” per l’assistenza sessuale ai disabili. “Invisibili” anticipa il secondo album della band, in uscita il prossimo autunno, ed è stato presentato in anteprima come sigla di chiusura del programma “Generazione Giovani” condotto da Milo Infante su RAI 2.