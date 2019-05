Quota100: a Firenze triplicate le domande al Patronato Acli

Nel settore privato il 70% delle richieste da uomini, nella scuola l’80% da donne. Al via il test online #inpensioneprima

Firenze, 17 aprile 2019 - Triplicate le domande e le consulenze nei Patronati Acli di Firenze per Quota100. Tantissime le richieste di accesso alla pensione anticipata prevista dalla nuova legge introdotta dal Governo, con 38 anni di contributi e 62 anni di età. Numerose le domande arrivate anche per le altre modalità, come Opzione donna, pensione anticipata per lavori usuranti e APe sociale.

Da una prima analisi è emerso che i richiedenti di Quota100 provengono soprattutto dal pubblico impiego e in particolare dalla scuola e dagli enti territoriali. Da segnalare che la richiesta e l’attivazione di Quota100 per il settore privato ha riguardato gli uomini per il 70%, mentre le richieste dal settore della scuola sono arrivate per l’80% da donne.

Da adesso, inoltre, è attivo sul sito www.patronatoacli.it anche un test online di autovalutazione #inpensioneprimaper effettuare in autonomia una prima verifica sulla propria situazione contributiva, comprendere le eventuale soluzioni alternative e ricevere una serie di informazioni utili.

“I primi dati a nostra disposizione - dichiara Elisabetta Di Lorenzo, direttrice Patronato Acli Firenze - parlano di un’attività dell’ente quasi triplicata rispetto agli stessi mesi del 2018. Eravamo ben preparati e siamo riusciti a smaltire in maniera ordinata e puntuale i carichi di appuntamenti in tutte le sedi. La qualità della consulenza, la professionalità che gli operatori mettono a disposizione degli utenti è fondamentale in un passaggio così delicato della vita come la pensione. Quando si avvicina qualcuno dobbiamo capire chi abbiamo davanti, le sue esigenze, le sue attese, ciò che maggiormente ha a cuore, prospettandogli tutte le variabili possibili senza tralasciare nulla, tantomeno fattori spesso non contemplati dai calcoli economici”.

Per contattare il Patronato: 055.357824 055.913120 oppure centralino.nordtoscana@acli.it