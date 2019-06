Quesito che ronza in testa

Chi paga le spese per la cattura e disinfestazione di uno sciame di api?

Salve,

le espongo il caso: due settimane fa uno sciame di api ha occupato il cassettone dell'avvolgibile. Ho contattato dopo varie ricerche diversi apicultori, ma nessuno si è proposto per catturarle. Vivo in uno monolocale in affitto, un palazzo degli anni 60', in provincia, vorrei sapere chi paga le spese per la loro cattura e disinfestazione? Attendo una sua risposta

Cordialmente

Nadia

Salve,

va visto da dove sono entrate le api. Se da una crepa della facciata l'intervento è condominiale altrimenti è privato. Per la rimozione va contattato un apicoltore

Saluti