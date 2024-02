'Quello che gli studenti non dicono' libro contro lo stress in classe

La valorizzazione delle emozioni degli studenti e dei docenti per prevenire disagio psicologico e stress, favorendo il benessere emotivo a scuola. Questi i temi cardine del nuovo libro “Quello che gli studenti non dicono” dello psicologo, psicoterapeuta e docente di scienze umane Gaetano Cotena.

Il libro, pubblicato da UTET Università, verrà presentato mercoledì 21 febbraio, a partire dalle ore 18, alla libreria Feltrinelli di piazza della Repubblica 26/R a Firenze, con ingresso gratuito.

Oltre all’autore,interverranno in veste di relatori Maurizio Gagliardi e Federica Felici, rispettivamente dirigente scolasticoe referente per l’inclusività dell’istituto comprensivo “Le Cure”.

Dopo l’apprezzato “Insegnare senza farsi male” (UTET Università, 2021), “Quello che gli studenti non dicono” veicola conoscenze e strumenti, tratti dalla pratica clinica di psicoterapeuta dell’autore, che aiutino sia gli insegnanti che i genitori a “stare” con tutte le molteplici sfaccettature emotive che caratterizzano gli adolescenti, comprese le manifestazioni sintomatologiche. Vissuti e disagi, quelli descritti, spessomanifestati nel contesto scolastico che Gaetano Cotena conosce molto bene essendo lui stesso docente di ruolo di scienze umane e gestendo da numerosi anni corsi di formazione emotiva e relazionale rivolti a insegnanti di ogni ordine e grado di scuola.“Nominare l’emotività è il primo passo per poterla gestire - evidenzia l’autore a questo proposito - Non si può parlare seriamente di benessere emotivo a scuola senza dotare i docenti di concreti strumenti emotivi erelazionali che consentano loro di “stare”, non di curare, con tutte le sfumature emotive che s’incontrano ogni giorno in classe, come ansia, gioia, noia, rabbia, ribellione.

Purtroppo non mancano anche le manifestazioni sintomatologiche come attacchi di panico, disturbi alimentari, depressione, autolesionismo, compresi i tentativi di suicidio”. Un tema, quest’ultimo, quanto mai urgente, come conferma l’allarme lanciato nel 2022 dalla Federazione Italiana Medici Pediatri e riguardante l’incremento del 75% di tentati suicidi da parte di preadolescenti e adolescenti.

Per affrontare concretamente il disagio e favorire il benessere a scuola, il libro fornisce al contempo indicazioni, esempi ed esercizi che possono essere messi in pratica nel contesto della classe. “Quello che gli studenti non dicono” s’impegna inoltre a dare spazio proprio ai pensieri che rischiano di restare in silenzio:una parte del libro è infatti dedicata ai vissuti e alle riflessioni delle ex alunne di una classe quinta del liceo delle scienze umane “G. Galilei” in provincia di Mantova.Sempre a Firenze l'autore interverrà alla fiera Didacta che si terrà il 21 e 22 marzo.

Nota biografica Gaetano Cotena

Gaetano Cotena è psicologo psicoterapeuta e docente di ruolo di Scienze umane. Autore del libro “Quello che gli studenti non dicono (UTET Università, 2023) e di “Insegnare senza farsi male” (UTET Università,2021), si occupa di formazione su competenze emotive e relazionali del personale scolastico, ospedaliero e aziendale. Ha insegnato Psicologia Clinica alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia e ha svolto docenze sui meccanismi disfunzionali delle relazioni per l’Università Statale di Milano. Interviene come formatore presso scuole di ogni ordine e grado occupandosi della prevenzione dello stress in classe, della diffusione della cultura piscologica e della gestione dell’emotività di docenti e alunni. È autore di articoli sull’individuazione e sulle nuove dipendenze dell’adolescente pubblicati sulle riviste RIMA (Rivista italiana di Medicina dell’adolescenza) e Toscana Medica.