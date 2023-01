Quartiere 5 Rifredi - Novoli? Non s'ha da fare

Rimane tutto invariato, come da 33 anni, da quando nel 1990 i quartieri furono fusi per passare da 14 a 5. La proposta di Fratelli d'Italia presentata dal capogruppo Alessandro Draghi di cambiare la denominazione del Quartiere 5 da Rifredi a Rifredi-Novoli non è stata accolta dal consiglio comunale di ieri.

"Dal 1990 ad oggi le cose per la Novoli sono molto cambiate: è arrivata l'Università, la tramvia, il Tribunale, c'è mancato poco ci fosse anche lo Stadio, la sede della banca più importante della città – commentano Draghi e il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Torselli –. Il quartiere 5, di suo estesissimo, è la quarta città della Toscana se contiamo i suoi abitanti, e Novoli al suo interno è la zona più popolosa. La denominazione “Rifredi” è totalmente insufficiente per rappresentare la totalità dei rioni, delle aree e della popolazione residente nel quartiere. Pertanto, alla luce di questo ritenevamo fosse necessario modificare la denominazione del Quartiere 5 da Rifredi a Rifredi-Novoli; come del resto è nel quartiere 3 Gavinana-Galluzzo e nel Quartiere 4 Isolotto-Legnaia. Peccato che la maggioranza abbia perso questa opportunità".