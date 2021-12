Quartiere 4: murales dedicati a La Pira e Fabiani

Nuove infrastrutture come strade, parcheggi e la nuova passerella ciclopedonale all’Argingrosso, nuovi impianti sportivi, la rinascita della caserma dei Lupi di Toscana, nuovi murales, attenzione alle giovani generazioni e orti urbani. Questi alcuni dei temi affrontati nel corso del consiglio di Quartiere 4 che si è svolto alla Limonaia di Villa Strozzi alla presenza del sindaco Dario Nardella e della giunta e aperto ai cittadini.

“Continuiamo il nostro ‘tour’ nei consigli di Quartiere - ha commentato il sindaco Dario Nardella, che due settimane fa era a una iniziativa analoga al Quartiere 2 - come segnale di attenzione ai cittadini e ai temi a loro cari. E’ un’occasione unica per raccogliere suggerimenti e raccomandazioni da chi il quartiere lo vive tutti i giorni”. “Questo - ha aggiunto - è un quartiere attraversato da profonde trasformazioni tra ambiente, rigenerazione urbana, viabilità, infrastrutture e nei prossimi mesi vedremo già alcuni risultati di un lungo lavoro”.

Un grande progetto del Quartiere è la riqualificazione urbanistica della Caserma Lupi di Toscana, che rinascerà come nuovo quartiere baricentro del quadrante sud ovest dell’area metropolitana, con nuove funzioni residenziali, housing sociale, esercizi di vicinato, direzionale e turistico-ricettivo e una grande area verde. Tra gli interventi in corso si segnalano la riqualificazione del parco dell’Argingrosso e del futuro Parco Florentia, il nuovo parco di San Bartolo a Cintoia e il nuovo polo sportivo con Palawanny, piscina e altri impianti, la riqualificazione della sommità del parco di villa Strozzi.

Le infrastrutture in arrivo nel Quartiere prevedono investimenti consistenti. Per esempio la nuovo passerella ciclo-pedonale tra Argingrosso e Cascine (inizio lavori previsto gennaio 2022, costo 2,7 milioni di euro), il parcheggio scambiatore tra la linea 1 della tramvia e San Lorenzo a Greve di 350 posti auto (costo 1,85 milioni di euro), la nuova viabilità tra Ponte a Greve e raccordo con Indiano, l’ampliamento dello svincolo autostradale di Scandicci, la nuova pista ciclabile in Viale Canova.

Tra gli altri progetti ci sono la riqualificazione dell’ex gasometro vicino a Lungarno Santa Rosa (l’idea è di farne uno spazio per i giovani), i nuovi orti sociali di Sollicciano, e due nuovi murales dedicati agli ex sindaci Fabiani e La Pira.