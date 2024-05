'Quale Europa – Capire, discutere, scegliere' un libro per capire

“Quale Europa – Capire, discutere, scegliere”, presentazione del libro a cura di Elena Granaglia e Gloria Riva (Donzelli editore): è l’iniziativa, verso le elezioni europee, promossa da Cgil Toscana e Forum Diseguaglianze e Diversità, in programma a Firenze oggi lunedì 6 maggio alle 16:30 presso il Fuligno in via Faenza 18.

Interverranno: Lorenzo Sacconi, Università Statale di Milano; Carola Carazzone, Associazione Italiana Fondazioni e Enti Filantropici; Lara Ghiglione, Segretaria Cgil Nazionale.