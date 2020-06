Punti prelievo Ausl Toscana Centro: tutti gli aggiornamenti

Ecco modalità di accesso e orari di apertura

Firenze- La nuova fase 2, post emergenza Covid, ha visto impegnata l’azienda sanitaria in una riorganizzazione territoriale anche per quanto riguarda l’attività di prelievo al fine di potenziare l’offerta per rispondere alle necessità dei cittadini.

L’organizzazione di questo tipo di attività si è mossa seguendo due direttive: da un lato creando alcuni accessi diretti (1/2 per ciascuna area territoriale) per permettere di effettuare il prelievo del sangue o le analisi delle urine senza alcuna prenotazione preventiva, dall’altro un ampliamento orario nei punti dove è necessaria la prenotazione.

Questo è quanto prevede la recente ordinanza regionale (n.64 del 10 giugno 2020), in cui tenuto conto delle misure di prevenzione e distanziamento sociale connesse all’emergenza pandemica stabilisce che le attività di prelievo debbano essere effettuate anche mediante accesso diretto al fine di garantire tempestività dell’intervento ed evitare allungamento dei tempi di attesa legati alla sola procedura di prenotazione.

Di seguito il dettaglio dei punti prelievo con acceso diretto, suddivisi per ambito territoriale

Zona fiorentina centro

L’attività dei prelievi è attiva dal lunedì al sabato dalle ore 7.15 alle ore 12.

Presidio Santa Rosa: è possibile accedere direttamente anche senza prenotazione. Sono stati attivati due punti aggiuntivi ad accesso diretto con la possibilità di accogliere fino a 4 accessi diretti ogni 15 minuti e 12 su appuntamento sempre ogni 15 minuti.

Negli altri presidi sono previsti giornalmente fino a 6 appuntamenti e 2 ad accesso diretto.

L’Azienda raccomanda di prenotare il posto ai numeri CUP o Farmacie comunali. L’accesso prioritario per l’utente con prenotazione in modo da rispettare l'orario della stessa, evitando comunque affollamenti.

Zona fiorentina Nord Ovest

Presidi Campi Bisenzio, Camerata, Calenzano : aperto fino alle ore 12. E’ possibile accedere su prenotazione.

Presidio di Lastra a Signa : aperto fino alle ore 11. E’ possibile accedere su prenotazione.

Presidi di Scandicci e Sesto Fiorentino: è possibile accedere su prenotazione dalle 7.15 alle 9.15 e a seguire è attivo l’accesso diretto fino alle 12:00.

Il punto prelievi di Vaglia è attualmente attivo solo il martedì, ma con orario esteso fino alle 12.00. Dal 2 luglio riapre anche il punto prelievi di Compiobbi.

Zona fiorentina Sud est

Presidio di San Casciano: è possibile effettuare anche prelievi ad accesso diretto nei giorni lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 9.45 alle ore 12. Negli altri presidi territoriali della zona sud-est, è possibile effettuare i prelievi ematici su appuntamento telefonando allo 055545454, oppure recandosi presso i consueti punti Cup, in particolare farmacie ed

associazioni. Le urgenze sono ad accesso diretto ed anche la consegna dei campioni biologici.

Poliambulatorio San Francesco di Pelago: a partire dal 1 di luglio sarà attivo dal lunedì al sabato con la possibilità di accedere per effettuare prelievi ematici tramite prenotazione Cup.

Presidio Pontassieve: è possibile accedere tramite prenotazione Cup dal lunedì a sabato dalle ore 7.00 alle ore 10.00.

Dal 1 di luglio sarà potenziata l’attività presso il punto prelievo della Misericordia in Piazza Cairoli.

Zona Mugello

Presidio di Borgo San Lorenzo: accesso diretto dal lunedì al sabato dalle ore 07,30 alle ore 10,30 con la possibilità di ricevere fino a 36 utenti al giorno solo per prelievi ordinari escluso le urgenze e la consegna campioni, che sono garantiti in tutti gli altri punti prelievi della Zona Mugello.

Zona Valdinievole

Presidio di Montecatini Terme: aperto dalle ore 7 alle ore 12 con accesso diretto.

Presidio di Monsummano Terme: aperto dalle ore 7 alle ore 12 con prenotazione

Zona Pistoiese

Presidio ex Ceppo: accesso diretto dalle ore 7 alle ore 11. In tutti gli altri punti prelievo della zona distretto pistoiese sarà invece necessaria la prenotazione e le attività resteranno aperte fino alle ore 11 del mattino. Nel presidio di Agliana fino alle ore 12.

Zona empolese valdarno valdelsa

Presidio di S.Miniato Basso: accesso diretto dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,00

Presidio di Sovigliana-Vinci: accesso diretto dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 9,45



Zona pratese

Presidio Prato Sud: accesso diretto dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 11.45

Dal 13 luglio i punti aziendali della zona pratese (presidio Giovannini di Prato, presidio di via Roma, presidio di via Giubilei, presidio di San Paolo, presidi di Vaiano, Vernio,Poggio a Caiano, Carmignano, Montemurlo) saranno organizzati con una nuova modalità: dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 9.00 sarà possibile accedere tramite prenotazione CUP, mentre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 con accesso diretto.

A questo link gli aggiornamenti su orari e accessi di tutti i punti prelievo dei territori dell’Ausl Toscana Centro