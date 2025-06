Pullman turistici alle Cascine da luglio, finisce l'era del lungarno

Firenze, 4 giugno - Da luglio i pullman turistici avranno un nuovo punto di carico e scarico dei turisti in piazzale Vittorio Veneto, nel parco delle Cascine. Dunque non potranno più fermarsi sul lungarno Pecori Giraldi.

"L'idea del sindaco Sara Funaro è di rendere le Cascine più vissute, in realtà questa scelta penalizzerà fortemente i visitatori, i loro accompagnatori e le guide turistiche, tutti costretti a fare un lungo tragitto a piedi, spesso sotto il sole e il caldo dei mesi estivi, prima di raggiungere il centro monumentale della città. Davvero una pessima idea". È quanto affermano i capigruppo di Forza Italia al Comune di Firenze, Alberto Locchi e al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Non è in questo modo che si rende più vivibile un'area infestata da spaccio e criminalità come le Cascine - denunciano Locchi e Stella -. Non è spostando i bus turistici al posto della ruota panoramica che si ripristina la legalità, per farlo occorre un presidio capillare del territorio 24 ore su 24. Proprio quello che manca alle Cascine e in diverse aree a rischio della città, visto che i vigili vengono impiegati per fare multe e per controllare le locazioni brevi. Chiediamo che, prima di rendere operativa questa proposta, le Commissioni consiliari competenti di Palazzo Vecchio programmino audizioni per ascoltare il parere delle guide turistiche".