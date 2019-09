Pulizia delle parti comuni del condominio: nessuno si muove

L'amministratore può prendere l'iniziativa da solo?

Faccio parte di un condominio di 15 appartamenti aventi in comune la strada, sia pedonale che carrabile, che non viene pulita da tempo. Volevo sapere se l'amministratore può o meno prendere l'iniziativa per far sì che venga pulito il tutto senza ascoltare i condomini (cosa che sembra non voglia fare).

Teresa

Salve,

la manutenzione delle parti comuni può essere eseguita dall'amministratore senza la necessità di delibera salvo che il condominio non deliberi di non conferire alcun incarico a ditte esterne.

Cordiali saluti