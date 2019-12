Puccini Days 2019: cinema a Viareggio e Porcari

Due appuntamenti il 12 e 13 dicembre

In occasione dei Puccini Days 2019 si terrà una Rassegna cinematografica in collaborazione con con LFF, Cineforum Ezechiele, Circolo del Cinema e Centro studi Giacomo Puccini con due spettacoli serali a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Gli spettatori avranno l'opportunità di vincere abbonamenti per il LFF 2020 e biglietti per gli spettacoli del festival Puccini Days 2019 (Corrado Augias,14 dicembre e recital Maria Agresta, 20 dicembre). Estrazione al termine delle proiezioni.

12 dicembre 2019 | Ore 21:00 - Cinema Centrale (Viareggio)

Tosca nei luoghi e nelle ore di Tosca - con Catherine Malfitano, Placido Domingo e Ruggero Raimondi, direttore Zubin Metha, regia di Giuseppe Patroni Griffi (1992).

Sarà presente per un incontro con il pubblico il produttore Andrea Andermann, che racconterà come è stato girato questo incredibile film, i set nei luoghi reali, la Chiesa di Sant'Andrea della Valle, Palazzo Farnese e Castel Sant'Angelo e le riprese nelle 24 ore in cui si svolgono le vicende di Tosca.

ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti

13 dicembre 2019 | Ore 21:15 Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara (Porcari)

Avanti a lui tremava tutta Roma - con Anna Magnani, regia di Carmine Gallone (1946)

Ada e Marco sono due cantanti lirici, fidanzati e compagni di lavoro. Fanno parte della resistenza romana durante l'occupazione tedesca della capitale. Ada che pensa ad un tradimento del fidanzato, ne parla con un ufficiale tedesco che scoperta la verità fa circondare il teatro, per arrestare Marco. Nel frattempo nel teatro si svolge la rappresentazione della Tosca di Puccini; i tedeschi decidono di attendere la fine dell'opera prima di eseguire gli arresti, da questo momento la lirica e gli avvenimenti attuali si intersecano uno nell'altro sino alla fucilazione di Marco.

ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti

Info: Puccini Museum - tel. (+39) 0583 584028 - info@puccinimuseum.it - www.puccinimuseum.org