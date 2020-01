Proust e Hahn: appuntamento con la Foschini

Venerdì 3 gennaio la nota giornalista presenta il suo ultimo libro al teatro comunale di San Casciano dei Bagni

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SIENA) – Il nuovo anno comincia con un appuntamento della “Terrazza” a San Casciano dei Bagni, al teatro comunale dei Georgofili Accalorati. Venerdì 3 gennaio (ore 19) la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini parlerà del suo libro, appena uscito: “Il vento attraversa le nostre anime”, edito da Mondadori. È la storia di amore e di amicizia tra Marcel Proust e Reynaldo Hahn che, nell’iniziativa di San Casciano dei Bagni, sarà raccontata in maniera ancora più esplicita e coinvolgente grazie alle lettura di Anna Testa, a un video di Mimma Nocelli e a musiche dello stesso Hahn. La Foschini ha ricostruito la storia tra i due celebri personaggi attraverso le lettere riemerse dalla dispersione del carteggio, o salvate dalla distruzione degli scritti operata dalle rispettive famiglie che, in nome di un malinteso perbenismo, volevano cancellare ogni traccia di omosessualità dalla vita di Reynaldo e di Marcel. La ricostruzione è avvenuta grazie a testimonianze, documenti e su alcune lettere inedite appartenenti a collezioni private, oltre che sulle pagine della “Recherche” dove Proust, raccontando la passione, i tormenti, la gelosia, il desiderio di possesso di Swann per Odette, evoca i ricordi più intimi e struggenti del suo amore per Reynaldo Hahn.