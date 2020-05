Protagonisti on line i Consorzi toscani

Giovedì 7 maggio seconda puntata del web talk show della Regione

Seconda puntata domani, giovedì 7 maggio, alle ore 17, di #RET: Storie di Resilienza Enogastronomica Toscana, il web talk show ideato dalla Regione Toscana e realizzato insieme a Tinto (Nicola Prudente), il conduttore del programma Rai “Decanter”, con il supporto di Fondazione Sistema Toscana e Flod.

Il format prevede in tutto cinque appuntamenti, in cui i Consorzi del food and wine toscani (Chianti Docg, Vini Terre di Pisa Doc, Vini della Maremma Toscana Doc, Olio Chianti Classico Dop e Pane Toscano Dop) raccontano le buone pratiche ideate in questa fase così delicata: il settore, infatti, non si è mai fermato e fin dalle prime fasi dell’emergenza si è fatto carico di rispondere alla domanda crescente dei consumatori.

#RET: Storie di Resilienza Enogastronomica Toscana può essere seguito sui canali Facebook e YouTube di Vetrina Toscana e InToscana e il pubblico ha la possibilità di porre domande in diretta agli ospiti della trasmissione.