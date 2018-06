Prosegue la riqualificazione del lungarno Aldo Moro

Partiti i lavori sulle alberate stradali nel tratto compreso tra via De Sanctis e via di Bellariva. Ecco i lavori in programma la prossima settimana: nuovo asfalto in via Senese, lungarno Aldo Moro e sul Viadotto dell'Indiano

Prosegue senza soste la riqualificazione del lungarno Aldo Moro. Proprio in questi giorni sono cominciati i lavori sull'aiuola spartitraffico nel tratto compreso tra via De Sanctis e via di Bellariva. L'importo complessivo dall’inizio dei lavori è di 250 mila euro. Negli scorsi mesi sulle piante superstiti al fortunale di tre anni fa sono stati effettuati una serie di test per stabilire se erano ancora stabili o rappresentavano un rischio per l'incolumità delle persone. In particolare sono state eseguite sia le cosiddette 'prove di trazione', che riescono a dar conto della stabilità dell’apparato radicale della pianta, che l’aggiornamento dell’analisi sullo stato fitosanitario. I dati ottenuti sono stati quindi utilizzati per valutare il livello di rischio complessivamente associato alle piante, tenendo conto anche della vulnerabilità dell’area dove si trovano, che risulta elevata trattandosi di un’arteria stradale. Da qui la decisione di sostituire 13 pini con altrettante piante, tra parrotie e querce fastigiate, specie più adatte alle nuove esigenze climatiche e di manutenzione. La messa a dimora sarà però effettuate a settembre: una scelta fatta soprattutto per far 'riposare' il terreno e, quindi, garantire migliori condizioni di attecchimento alle nuove piante.

Il progetto prevede anche la sostituzione dei cordoli (quelli nuovi sono più alti a maggiore garanzia di protezione per le piante), il rifacimento della pavimentazione vicina allo spartitraffico, l'installazione di un impianto di irrigazione e la rimozione delle ceppaie.

«Abbiamo cambiato il cronoprogramma degli interventi previsti su questo tratto del lungarno visto il buon andamento dei lavori – ha spiegato l'assessore all'ambiente Alessia Bettini – l'obiettivo è chiudere il cantiere entro agosto e terminare in anticipo la messa in sicurezza del lungarno Moro».

La seconda fase dell'asfaltatura di via Senese, ma anche il rifacimento della carreggiata in lungarno Aldo Moro, sul Viadotto dell'Indiano, in via Pancaldo e via Maddalena. E ancora interventi urgenti alla rete idrica in via Romana con la successiva asfaltatura della strada e la posa di infrastrutture della telefonia in via Antonio del Pollaiuolo, via Baccio da Montelupo e via Duccio da Boninsegna. Sono solo alcuni dei lavori in programma a partire dalla prossima settimana con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Partendo dalle asfaltature, la prossima settimana sono in programma numerosi interventi. Si inizia con la seconda fase dei lavori in via Senese: da lunedì 18 a venerdì 23 giugno nel tratto via Poccetti-via delle Bagnese sono previsti restringimenti di carreggiata e senso unico alternato con movieri. Sempre da lunedì sono in programma le asfaltature in via del Crocifisso del Lume (a seguito di interventi sui sottoservizi): la strada sarà chiusa da via di Villamagna a via Ripalta con deroga per mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili. Termine previsto 20 giugno.

Inizienno lunedì anche le asfaltature in via Pancaldo (restringimenti di carreggiata e senso unico da via Panciatichi verso via Vasco de Gama fino al 30 giugno), via Maddalena e via Piccagli (con chiusura e deroga per i mezzi di soccorso e veicoli ai passi carrabili fino al 2 luglio). Saranno invece effettuati di notte i lavori di asfaltature sul Viadotto dell’Indiano: da martedì 19 a sabato 23 giugno in orario 21.30-5.30 scatteranno divieti di transito a tratti.

Martedì 19 giugno prenderanno il via anche le asfaltature in lungarno Aldo Moro, largo De Gasperi e via Bernabei: previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta per fasi alterne e successive fino al 5 agosto.

Rimanendo sui lavori stradali, da lunedì 18 giugno in via Pistoiese e nelle strade limitrofe (Corte De’ Manetti, via Frate Elia, via della Sala, via Umbria, via Veneto e via Lucania) sono in programma interventi per la sicurezza stradale. In via Pistoiese saranno istituiti restringimenti di carreggiata, nelle altre strade divieti di transito per fasi fino al 18 luglio.

Infine lunedì 18 giugno prenderà il via l'intervento urgente alla rete idrica in via Romana. A seguire è in programma l'asfaltatura con la chiusura della strada fino al 30 giugno.