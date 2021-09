Prodigi, la scuola per le Professioni Digitali a Empoli

EMPOLI – Empoli si conferma una delle ‘capitali’ dell’Information Communication Technology grazie alla sinergia tra Regione Toscana e 30 soggetti fra scuole, università, imprese, associazioni di categoria, fra cui Comune di Empoli, Gruppo Sesa e Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa.

Insieme sta nascendo una fondazione Istituto Tecnico Superiore che vuol essere un centro di formazione per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. ‘Prodigi’ questo il suo nome, sta per Professione Digitale e di questo la Fondazione si occuperà.

Empoli ne è fra i protagonisti all’interno della compagine che sta lavorando da tempo a questo progetto.

Il Comune di Empoli è fra i promotori, come spiega il sindaco Brenda Barnini: «Un grandissimo risultato frutto di un lavoro di squadra tra soggetti privati e soggetti pubblici. Ringrazio il Presidente Giani e l’assessora Nardini che fin da subito hanno mostrato attenzione e sensibilità verso questa opportunità figlia soprattutto della disponibilità di Sesa, vero punto di orgoglio per tutto il nostro territorio. Un ringraziamento va ad Asev per aver seguito passo dopo passo questo percorso e alla professoressa Daniela Mancini che, prima di andare in pensione ha lavorato come dirigente scolastico, per mettere a disposizione il ‘Ferraris Brunelleschi’ e farlo essere capofila.

Gli ITS sono uno dei punti di forza del nuovo sistema di formazione specialistica delineato anche nel piano di ripresa e resilienza. Il fatto che si tratti poi di un percorso formativo nel campo dell’ICT rende ancora più importante questa occasione che ci attrezza per la transizione digitale. Un deciso passo in avanti per tutto l’Empolese Valdelsa sul piano della formazione in stretto collegamento con il mondo del lavoro. Qualche tempo fa avevamo dovuto rinunciare non senza rammarico alla presenza dei corsi universitari di pianificazione urbanistica.

Oggi grazie a questo risultato torniamo ad essere luogo centrale nella formazione specialistica post diploma e in modo sicuramente più concreto rispetto alle aspettative del tessuto produttivo».

Il Gruppo Sesa vedrà la sede di ‘Prodigi’ all’interno del Polo tecnologico di Empoli, dove il colosso dell’information technology italiano è sorto e dove sono ospitate le principali aziende della holding.I percorsi biennali della Fondazione, della durata tra 1800 e 2000 ore, rilasciano un titolo riconosciuto a livello nazionale che si pone tra il diploma di scuola superiore e la laurea breve, con una presenza di esperti provenienti dal mondo del lavoro pari almeno al 50% delle ore di teoria complessive e con il 30% di ore di stage in azienda, rappresentano un’opportunità formativa con ottime possibilità di successo in termini lavorativi dal momento che i dati ci dicono che mediamente il 95% di chi frequenta percorsi di questo tipo trova un impiego in quel settore immediatamente alla fine del corso.