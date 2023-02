Processo ai dipendenti comunali di Borgo: assolti gli imputati

Firenze, 17-2-2023- Il sindacato esprime soddisfazione rispetto all’esito della vicenda che ha visto coinvolti i lavoratori del cantiere comunale di Borgo San Lorenzo, accusati di truffa e peculato ed ora tutti assolti.

"L’assoluzione di tutti i lavoratori fa riflettere su quanto la caccia ai presunti fannulloni-furbetti del cartellino, perpetrata per molti anni al fine di screditare il lavoro pubblico, si riduca, come in questa vicenda, in un nulla di fatto ai fini penali, ma con prezzo altissimo pagato dai lavoratori che si sono dovuti difendere sia sul piano penale che su quello umano -fanno sapere dalla Funzione Pubblica CGIL- Richiamiamo quanto da noi scritto nell’immediato della vicenda:

Sino ad oggi abbiamo mantenuto in pubblico un rigoroso silenzio, non casuale, ma rispettoso sia delle indagini, sia del danno che l'eccessivo clamore e presenza sulla stampa può arrecare ai lavoratori indagati.

Questo per ricordare che, oltre al calvario penale e alle spese sostenute, i lavoratori coinvolti e le loro famiglie sono stati esposti a una gogna mediatica durata anni".

La Funzione Pubblica Cgil richiama le Amministrazioni ad investire sulla qualità dei servizi pubblici resi ai cittadini, un investimento che passa in primo luogo dalla valorizzazione ed il rispetto per il lavoro ed i lavoratori.

“Termina una vicenda giudiziaria durata oltre 5 anni e costata troppo a tutti: ai dipendenti coinvolti e alle loro famiglie che si sono trovati, dalla sera alla mattina, all’interno di un meccanismo di “giustizia mediatica” senza poter esercitare il proprio diritto di difesa, alla collettività che ha speso troppo per una vicenda che non aveva fondamenti penali e non sarebbe dovuta neppure arrivare in Tribunale. Dopo tutti questi anni finalmente i dipendenti coinvolti hanno avuto giustizia, ma viene da chiedersi: perché è potuto accadere tutto questo? Perché non si è applicato un po’ di buon senso? Perché, se c’erano dei motivi validi, non si è valutato di seguire strade diverse prima di arrivare in Tribunale? A conclusione di questa lunga vicenda possiamo solo dire che è chiusa e che i dipendenti sono stati assolti, la vicinanza va a tutte le famiglie che in questi anni hanno sofferto” commentano dalla Uil Fpl Toscana Centro.