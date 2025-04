Primavera, il Monza passa a Firenze: finale 1-2

PH Acf Fiorentina

Torna in campo la Fiorentina Primavera, che affronta il Monza della medesima categoria nella 35ª giornata di campionato.Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta nell’ultima giornata: i viola sono in lotta per le Finals, mentre i brianzoli devono salvarsi.Come sempre nelle ultime partite, la Fiorentina impronta subito il match dalla sua parte, trovando il gol con Trapani, che segna con un sinistro di prima intenzione su assist di Braschi.Niente da fare per l'estremo difensore viola Leonardelli, che negli ultimi minuti del primo tempo subisce un gol imprendibile dal numero 21 Berretta, il quale, con un sinistro al volo, mette la palla sotto l’incrocio per l’1-1.Pochissime emozioni nel secondo tempo, con entrambe le squadre che difficilmente riescono a impegnare i portieri avversari.Nel finale, però, al minuto 87 arriva la beffa per i viola: al secondo tiro concesso, subiscono il gol del definitivo 2-1 dal subentrato Martins.Sconfitta amara per i ragazzi di Galloppa, che dopo la trasferta di Lecce non riescono ad avere la meglio sui brianzoli.Nonostante la sconfitta, la Fiorentina Primavera rimane sempre in zona Finals, ma il vantaggio sulle squadre che inseguono inizia a ridursi.

Juventus, Verona e Lazio sono all'inseguimento, e i viola dovranno fare il massimo nelle ultime 3 partite di campionato per strappare il pass per la tanto attesa Fase Finale del torneo, che si giocherà proprio in casa dei viola, al Viola Park.

RISULTATO FINALE: Fiorentina vs Monza 1 – 2

MARCATORI: Trapani (F), Berretta (M), Martins (M)

AMMONITI: Domanico (M), Trapani (F), Lupinetti (M), Scuderi (F)

FORMAZIONE FIORENTINA:

Leonardelli (GK), Kouadio, Baroncelli, Romani (71’ Bertolini), Trapani, Keita, Harder (C), Scuderi, Rubino, Puzzoli (71’ Mazzeo), Braschi (86’ Angiolini)

A DISPOSIZIONE: Vannucchi, Sadotti, Elia, Gudelevicius, Lamouliatte, Ievoli, Deli, Angiolini, Tarantino

FORMAZIONE MONZA:

Vailati (GK), Bagnaschi, Crasta, Domanico, Postiglione, Berretta (65’ Colombo), Ballabio, Lupinetti, De Bonis (65’ Capolupo), Nene (79’ Longhi), Zanaboni (46’ Martins)

A DISPOSIZIONE: Ballabio, Pedrazzini, Viti, Gaye, Miani, Scaramelli