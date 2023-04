Primo Maggio: una decina di manifestazioni nell'area fiorentina

Il Primo Maggio di Cgil, Cisl, Uil di quest’anno vuole richiamare i princìpi e i valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione. Nell’area fiorentina sono dieci le manifestazioni in programma lunedì per la Festa di lavoratori e lavoratrici. Paola Galgani, segretaria generale Cgil Firenze, sarà a Sesto Fiorentino, mentre la vicesegretaria della Cgil nazionale Gianna Fracassi sarà a Empoli; Fabio Franchi, segretario generale Cisl Firenze Prato, sarà a Pontassieve; Leonardo Mugnaini, coordinatore Uil Firenze e area metropolitana, sarà a Barberino di Mugello.

LE MANIFESTAZIONI

BARBERINO DI MUGELLO

Ore 10:00 concentramento in Piazza Cavour, corteo per le vie cittadine accompagnato dalla filarmonica Giuseppe Verdi, con comizio conclusivo in piazza Cavour di Leonardo MUGNAINI della Segreteria UIL Firenze

CASTELFIORENTINO

Ore 9:00 ritrovo in Piazza Gramsci. Ore 9.30 partenza corteo con la Filarmonica “G. Verdi”, ore 10:30 in piazza delle Fiascaie saluto del Sindaco Alessio Falorni e comizio conclusivo di Nicola PIAZZINI RSU Funzione Pubblica CGIL Firenze

CERTALDO

Ore 9:30 ritrovo in Piazza della Libertà. Ore 10:15 partenza del corteo per le vie cittadine. Ore 11:00 saluto del Sindaco Giacomo Cucini e comizio di Silvana FELICE RSA FILCAMS CGIL di Firenze e Walter MARINI della FIOM CGIL di Firenze-Prato-Pistoia

EMPOLI

Ore 9:30 Ritrovo in Piazza Stazione.Ore 10:00 Partenza corteo per le vie cittadine, accompagnati dal suono della Zastava Orkestar. Ore 11:30 in Piazza della Vittoria intervento di Marco Biagini della CISL Firenze Prato e comizio finale di Gianna FRACASSI Vice Segretaria CGIL Nazionale.

Il sindacato COBAS per lunedì 1 maggio ha proclamato lo sciopero in ALIA Servizi Ambientali e da appuntamento al corteo di Empoli.

FIESOLE

Ore 10.15 partenza corteo dalla Casa del Popolo via Vittorio a Fiesole. Ore 11 saluto della Sindaca Anna Ravoni e dello SPI CGIL. A seguire comizio conclusivo in piazza Mino di Giancarla Casini della Segreteria CGIL Firenze.

FIRENZE

Un percorso unitario riunisce i sindacati di base e varie organizzazioni della sinistra fiorentina, quest'anno in Piazza dell'Isolotto. Nel pomeriggio dalle ore 15.30 banchini, dibattiti, cibo e musica. Il motto per la giornata è: "Basta spendere soldi per le guerre! Redistribuire lavoro e ricchezza! Più case, Più scuole e più ospedali!"

FUCECCHIO

Ore 9:30 ritrovo in Piazza XX Settembre, ore 10:30 partenza del corteo per le vie cittadine con la Filarmonica “Mariotti”, ore 11:30 Piazza Montanelli, saluto del Sindaco Alessio Spinelli e comizio conclusivo di Fabio BERNI della Segreteria CGIL Toscana

GAMBASSI TERME

Ore 7:00 CANTAMAGGIO per le vie cittadine. Ore 9:30 Primo Maggio in Piazza Roma, ore 10:30 saluto del Sindaco Paolo Campinoti e comizio di Alberto GHERI RSU della SLC CGIL Firenze-Prato-Pistoia

MONTAIONE

Ore 8:30 ritrovo in Piazza Gramsci, partenza del corteo per le vie cittadine e deposizione di garofani al monumento ai Caduti davanti al Comune. Ore 10:00 arrivo presso il Teatro del Popolo, saluto del sindaco e dello SPI CGIL di Montaione e comizio conclusivo di Daniele CECCONI della SLC CGIL Firenze-Prato-Pistoia. Ore 11 Servizio Musicale a Villa Serena. Ore 11:30 deposizione di una corona al Cimitero del Capoluogo.

PONTASSIEVE

Ore 10 concentramento in piazza Vittorio Emanuele davanti al Comune. Ore 10:15 partenza corteo per le vie cittadine di Pontassieve e S. Francesco di Pelago accompagnato dalla Filarmonica Giacomo Puccini.Ore 11:15 Comizio in Piazza Verdi a S. Francesco di Pelago di Fabio FRANCHI Segretario Generale della CISL Firenze Prato

SESTO FIORENTINO

Ore 10:00 Concentramento in P.zza Ginori, ore 10:15 partenza del corteo per le vie cittadine e deposizione di corone ai caduti. Ore 11:30 saluti del Sindaco Lorenzo Falchi e comizio di Paola GALGANI Segretaria Generale CGIL Firenze.