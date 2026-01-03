Primo giorno di saldi con trend positivo

Firenze, 3 gennaio 2026 - Oltre 1.000 persone in attesa questa mattina, sabato 3 gennaio, per l’inizio dei saldi invernali al Centro Commerciale I Gigli. Il numero dei visitatori, arrivati da tutta la Toscana, è cresciuto progressivamente nel corso della mattinata. Il tradizionale rito della caccia all’occasione ha coinvolto tutti i punti vendita del Centro Commerciale, con una particolare concentrazione nei negozi di abbigliamento per adulti e bambini, abbigliamento sportivo, calzature e accessori moda.

Buoni riscontri anche per altri settori merceologici: hanno attirato l’interesse dei visitatori gli store dedicati al beauty, dai brand più classici come Sephora ai nuovi format come VeraLab e il temporary store K-ippun Haro dedicato alla skincare coreana, così come gli store di elettronica e l’abbigliamento intimo. Tra i 140 punti vendita, grande affluenza soprattutto nelle medie superfici come Zara, con il nuovo format inaugurato a settembre 2025, Primark, H&M, OVS, JD Sport, Game7, Coin, Stradivarius e Bershka, che ha aperto il nuovo store lo scorso novembre.

Sconti e promozioni fino al 50%. Molti clienti anche nei negozi di recente apertura come New Martina, Build-A-Bear e Legami. Le scelte di acquisto si sono concentrate principalmente sui capi-spalla, come cappotti, piumini e giacconi, oltre a scarpe e accessori moda. C’è chi si è lasciato guidare dalle occasioni proposte dai saldi e chi, invece, è entrato con le idee chiare per acquistare capi già individuati prima dell’inizio delle promozioni. Tra un acquisto e l’altro, non sono mancate le soste per un caffè, uno snack o la pausa pranzo tra le proposte dei 30 bar e ristoranti del Centro Commerciale. Un’offerta ampia e variegata che spazia dai menù tipici toscani ai piatti vegetariani, dalle golosità fast food alle pizze, passando per nuove proposte come Smashie Burger e ristoranti capaci di soddisfare ogni esigenza: dall’etnico con Calavera Restaurant, Umi Sushi Restaurant e Mr.

Wu, alle proposte healthy food di Flower Burger e ILovePoke, fino al food market Ai Banchi del Mercato Centrale, alle curiosità per i più giovani come Machi Machi e Yogo, senza dimenticare i grandi classici come l’Antico Vinaio. Il Centro Commerciale I Gigli sarà aperto anche martedì 6 gennaio, con il nuovo orario dalle 9 alle 21 e chiusura alle 23 per la ristorazione. Per chi desidera lasciare l’auto a casa, è disponibile il servizio Gigli Shopping Bus, la navetta con partenza da Firenze SMN (piazzale Montelungo) e arrivo al Centro Commerciale I Gigli, oltre al nuovo servizio gratuito di collegamento con la stazione FS di Calenzano, facilmente raggiungibile in treno da numerose destinazioni.

Informazioni su corse e orari sono disponibili sull’app GigliPass, che offre premi di benvenuto, sconti esclusivi, giochi a premi e Gift Card. L’app è scaricabile gratuitamente su Google Play e Apple Store.

Nei 120 negozi di Barberino Outlet - gestito da Promos - dal 3 gennaio ancora più sconti sui prezzi outlet già scontati. Il luogo perfetto per acquistare capi di Polo Ralph Lauren, l’essenziale per lo sport da Nike e Adidas. Per l’abbigliamento da non perdere anche le offerte di Woolrich, Timberland, The North Face e LEVI'S. Molto interessante la scelta di prodotti per la cosmetica e la casa.

Per Barberino Outlet il 2025 è stato un anno positivo con trend di crescita dei visitatori sull’anno precedente e il primo giorno di saldi conferma questo dato. Alle ore 14.00 del primo giorno di saldi 2026 i visitatori hanno superato di oltre il 10% il dato dello stesso giorno e della stessa ora del 2025. I clienti sempre più attenti alla sostenibilità e alla qualità scelgono Barberino Outlet per i loro acquisti, con precise missioni di shopping e sono attratti dai brand e dalla possibilità di risparmio.

La forte sensibilità al risparmio rende gli eventi promozionali particolarmente attraenti. In termini di categorie, forte interesse nei capi spalla - dai piumini ai cappotti, accessori, cosmetica, prodotti per la casa.

Con oltre 8 bar e ristoranti dove poter gustare le specialità locali o internazionali o semplicemente per una colazione con la famiglia e gli amici, il Centro è la destinazione ideale per gli acquisti durante i saldi invernali.

A Barberino Outlet gli ospiti trovano ampi parcheggi, WI FI gratuito, servizi per gli amici a quattro zampe, bus navetta con corse da Firenze e da Bologna, per una shopping experience rilassante e confortevole anche nei giorni super affollati in cui tutto è gestito alla perfezione.

I saldi invernali 2026 si aprono sotto i migliori auspici al Valdichiana Designer Village, che fin dalle prime ore dall’avvio delle promozioni ha registrato un andamento decisamente positivo, con presenze importanti e un flusso continuo di visitatori.

Un risultato che conferma il Village come uno dei poli commerciali più attrattivi del Centro Italia, capace di unire l’esperienza dello shopping di qualità a un contesto accogliente e curato, particolarmente suggestivo in questo periodo ancora avvolto dall’atmosfera delle festività natalizie. I visitatori arrivano da tutta la Toscana, con una forte presenza dalle province di Arezzo, Firenze e Siena, ma numerosi sono gli arrivi da Umbria, Lazio, Marche ed Emilia-Romagna, a testimonianza di un richiamo che supera i confini regionali.

Significativa anche la presenza di turisti stranieri, che stanno trascorrendo l’ultima parte delle vacanze natalizie in Toscana e non rinunciano a una tappa al Valdichiana Designer Village, attratti dalla possibilità di coniugare la scoperta del territorio con lo shopping di capi di qualità a prezzi ulteriormente scontati. Tutti, indistintamente, accomunati dalla “caccia all’occasione giusta” per rinnovare il guardaroba.

L’esperienza dei saldi resta fortemente legata al canale retail fisico e il Village ne è una conferma concreta: con oltre 130 punti vendita, l’offerta è ampia e trasversale, capace di soddisfare gusti, esigenze e budget diversi. In molti arrivano con le idee già chiare, avendo individuato capi e marchi nelle settimane precedenti e cogliendo ora l’opportunità di acquistarli a condizioni ancora più vantaggiose. Altri, invece, si lasciano guidare dall’ispirazione del momento, passeggiando tra le vetrine in un ambiente elegante e addobbato per le feste.

Dal punto di vista dei comportamenti di consumo, emerge una chiara propensione all’acquisto soprattutto tra giovani e donne, che si confermano i più pronti ai nastri di partenza dei saldi rispetto al pubblico maschile. Le tendenze d’acquisto ricalcano quelle tipiche della stagione: tra i prodotti più richiesti negli store del Valdichiana Designer Village spiccano scarpe, maglioni, gonne e pantaloni, seguiti da intimo, magliette e top. I saldi diventano così l’occasione ideale per effettuare acquisti “importanti”, togliendosi anche qualche sfizio, ma con una forte attenzione ai capi utili per il quotidiano.

Subito dopo, nelle liste dei desideri, trovano spazio camicie, capispalla e abiti, mentre tra gli accessori le borse restano una grande attrattiva, in particolare per il pubblico femminile, insieme a un interesse costante per la biancheria per la casa. Resta inoltre molto forte la domanda di abbigliamento sportivo e per il tempo libero, segmento che continua a rappresentare uno dei punti di forza del Village.

Interessanti anche le differenze generazionali: tra i visitatori più giovani, nella fascia 18-34 anni, cresce l’orientamento verso il leisure, capi più “da uscita e tempo libero”, legati allo stile, con un’attenzione ad abiti e completi, camicie e un ulteriore aumento dell’interesse per le scarpe. Tra i consumatori più adulti prevale invece un approccio più funzionale, con acquisti mirati al rinnovo dei capi base: restano centrali scarpe e maglioni o felpe, ma tengono bene anche intimo e capi-spalla.

Nel complesso, il primo fine settimana dei saldi invernali 2026 al Valdichiana Designer Village restituisce l’immagine di uno shopping consapevole ma vitale, in cui la qualità dell’offerta, l’esperienza fisica del punto vendita e il piacere della passeggiata tra le vetrine continuano a rappresentare un valore aggiunto. Un segnale incoraggiante non solo per il commercio, ma anche per il territorio, che beneficia di un indotto fatto di turismo, servizi e vivacità sociale.