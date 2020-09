Prime escursioni nella natura d'autunno: appuntamenti sabato 3 e domenica 4 ottobre

Bramito del cervo con notte in rifugio a Cascina di Spedaletto. Birdwatching alle Lame di San Rossore e all'Oasi Lipu. Quarta festa del Calambrone: escursioni, ciclopasseggiate, dibatti e libri

Passeggiate nella natura, escursioni in bici, libri e dibattiti: sabato 3 e domenica 4 ottobre si tiene la quarta edizione della Festa del Calambrone. Anche quest'anno il baricentro della festa è la Fattoria Tirrenia in via Porcari, dove saranno allestiti gli stand del Parco e delle associazioni e dove si terranno i dibattiti e gli arrivi di due escursioni. Tutto nel rispetto delle norme anti-Covid. Le iniziative sono aperte al pubblico gratuitamente. Alcuni eventi necessitano di prenotazione: WWF 322-7053078 o Legambiente 320-4603529. La manifestazione è organizzata dal Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con la collaborazione di WWF, Comune di Pisa, Legambiente, Uisp, La Fattoria di Tirrenia, Fiab.

«La Festa del Calambrone e della Tenuta di Tombolo è ormai diventata un'appuntamento fisso della fine dell'estate, grazie alle tante persone e associazioni che vivono e lavorano sul territorio e quotidianamente si impegnano, insieme al Parco, per la sua cura e valorizzazione – spiega il presidente dell'Ente Parco Giovanni Maffei Cardellini – anche quest'anno, nonostante le difficoltà dovute al Covid, ci sarà una due giorni di iniziative per promuovere la fruibilità, la conoscenza e il rispetto della natura»

Sabato si parte con alle 9.30 con il “Percorso naturalistico nel bosco della Cornacchiaia” passeggiata con le famiglie e scolaresche all’interno dell’Oasi fino alla Fattoria Tirrenia a cura di WWF e UISP con esperti di scienze motorie (su prenotazione chiamando WWF 322-7053078). Nel pomeriggio alle 16 alla Fattoria Tirrenia in via Porcari la presentazione del libro “Uomini e cavalli di Toscana” (Pacini Editore, 2020), con il curatore Renzo Castelli. A seguire, alle 17 , “Calambrone, Litorale, Parco tra turismo e ambiente - parliamone insieme”, dibattito e confronto tra cittadini e istituzioni con la partecipazione del Presidente del Parco, dei rappresentanti di Comune di Pisa, associazioni e categorie. La prima giornata finisce in bellezza alle 16 con la “Passeggiata della salute” lungo le dune di Calambrone con WWF e Uisp, ritrovo e partenza all'ingresso al mare (C110), e a seguire “Aspettando il tramonto” (su prenotazione chiamando WWF 322-7053078).

Domenica 4 ottobre la seconda giornata di eventi inizia alle 9.30 con la “Ciclopasseggiata da Pisa alla Fattoria di Tirrenia” gita pedalata da piazza Vittorio Emanuele attraverso il territorio del Parco sino alla Fattoria del Calambrone con informazioni di Legambiente sulle attività svolte. A seguire intorno alle 11 un'altra pedalata di 10 km sempre nel Parco (su prenotazione chiamando Legambiente 320-4603529). Finale alle 17 alla Fattoria di via Porcari con l'incontro “Fruibilità del Parco, storia e cultura del territorio: conosciamo meglio le nostre risorse naturali e il patrimonio ambientale”, con la partecipazione del Presidente del Parco e rappresentanti di associazioni e categorie.

Si svolge sabato 3 e domenica 4 ottobre la nuova edizione dell’Eurobirdwatch, il più importante evento dedicato all’osservazione degli uccelli selvatici in Europa organizzato da BirdLife Europa, in Italia coordinato dalla Lipu. Le escursioni dedicate al birdwatching, aperte al pubblico, si terranno nelle 25 oasi e riserve gestite sul territorio nazionale e in altre aree naturalistiche particolari per la presenza di uccelli selvatici, come zone umide, fiumi, zone costiere o foreste. L’Oasi Lipu Massaciuccoli in collaborazione con L’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli propone per le due giornate due iniziative in alcune riserve naturali del Parco.

Sabato 3 ottobre “Le Lame di San Rossore” – Escursione guidata a piedi nella riserva “Lame di Fuori”, nel cuore del Parco, attraversando il bosco per raggiungere le “lame”, le pregiate aree umide che ospitano, in questo periodo, trampolieri e altri uccelli acquatici in migrazione. Il ritrovo è previsto per le 9 a San Rossore, presso il parcheggio di fronte al ristorante Poldino. Gratuito per i soci Lipu (è possibile iscriversi anche al momento), prenotazione obbligatoria. L’escursione prevede un numero limitato di partecipanti e si svolgerà in sicurezza in accordo alle vigenti linee guida di prevenzione sanitaria.

Domenica 4 ottobre “Birdwatching all’Oasi Lipu” – Osservazioni guidate degli uccelli negli osservatori e lungo il percorso Natura della Riserva del Chiarone, a cura dello staff e dei volontari della Lipu. Nel pomeriggio si svolgeranno le consuete visite guidate in barchino sul lago e nella palude di Massaciuccoli. Partecipazione libera e gratuita, solo per le escursioni in barca è necessario corrispondere una quota.

Per informazioni e prenotazioni: Oasi Lipu Massaciuccoli – Riserva Naturale del Chiarone. Telefono 0584 975567; mail oasi.massaciuccoli@lipu.it.

Sempre il 3 e 4, escursione serale con pernottamento al rifugio Pacini alla Rasa per ascoltare il bramito del cervo. Dalle ore 17 presso il Rifugio Centro Visite di Cascina di Spedaletto. Dopo un'escursione di circa 2h30 al rifugio Pacini sono previsti la cena e il pernottamento. La mattina lauta colazione e partenza per il rientro a Cascina di Spedaletto.

COSTO (servizio guida e mezza pensione)

Adulti 50€

Bimbi fino a 10 anni 30€

Bimbi sotto 4 anni gratis

INFO e PRENOTAZIONI

Cinzia 3471933742 Enrico 3383037439